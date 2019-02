Parla il "buon Fabio" : io tradito da Mingo sogno il GfVip : Parla. Eccome se Parla. Per Fabio De Nunzio, l'ex inviato di "Striscia la notizia" che per anni abbiamo conosciuto muto in video insieme a Mingo De Pasquale, è arrivato il momento di tornare in tv ...

AimaD - il trapper buono che nei testi non Parla di droga e sesso : Un trapper buono dal viso pulito. Damiano Bonaventura Casicci, di Terni, classe 2000, in arte AimaD, pubblica "Rolling stone", brano che anticipa l'album d'esordio "La follia dell'esistere". La trap nel lavoro di AimaD è nel sound, ma nei testi nessun richiamo a violenza, soldi e droga. "Metto me stesso su un foglio. Non ho esperienze di soldi, non faccio una vita di lusso, non ho problemi di droghe, non c'è criminalità nella mia città, non ...

Se sei una persona che Parla da sola hai una buona salute mentale : “Parlo con me un sacco. E non mi riferisco solo nella privacy di casa mia. Parlo con me stessa mentre cammino per strada, quando sono nel mio ufficio o quando faccio shopping. Pensare ad alta voce mi aiuta a materializzare quello che sto pensando. Mi aiuta a dare un senso alle cose che dico”. Gigi Engle è una redattrice del Elite Daily e ha raccontato la sua esperienza da “pazza” perché trova rassicurante pensare e ...

Di Maio e Di Battista - via ai "buoni" propositi : "Nel 2019 taglio stipendi ai Parlamentari" : "Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose... che vi avevamo promesso avremmo tagliato"

Il ‘buon anno’ di Di Maio-Di Battista : “È solo l’inizio - tagliamo gli stipendi ai Parlamentari” : Gli auguri insieme sulle piste da sci in Trentino. "Come vedete, siamo in un luogo segretissimo..." dice Di Battista. Di Maio: "Combatteremo ancora quei signori che godevano di qui diritti di cui non dovevano godere".Continua a leggere

Il buon anno dei 5 Stelle ai Parlamentari dissidenti : espulsi : Il M5s ha dato il benservito a Gregorio De Falco, Saverio De Bonis, Giulia Moi e Marco Valli. Il vicepremier su Facebook...

Diritti umani - le 10 migliori buone notizie del 2018 (di cui non Parla quasi nessuno) : Condannati a morte salvati dall'esecuzione, prigionieri di coscienza rilasciati, passi avanti verso la giustizia: alcune...