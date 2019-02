L’accusa della Procura : così i Renzi creavano e chiudevano le coop : Una cooperativa inghiottita dentro un’altra, come una matrioska russa, perché «non appena maturava la difficoltà economica veniva caricata di debiti previdenziali e fiscali fino al fallimento». A questo puntavano, secondo L’accusa, i genitori dell’ex premier Matteo Renzi (agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e falsificazione di fattu...

Irama - l’accusa della ex : “Voleva vedermi anche quando già stava con Giulia De Lellis” : Non c’è pace, per la coppia Irama – Giulia De Lellis. Dopo i presunti tradimenti, le voci di crisi e i riavvicinamenti, ora spunta anche la ex del cantante. Uscita da Uomini e Donne al fianco di Andrea Damante, la storia tra la De Lellis e il dj e producer era dopo qualche tempo naufragata a causa (si dice) della non proprio fedele condotta di lui. E, secondo i bene informati, con Irama le cose non andrebbero troppo meglio. Usciti ...

accusa di corruzione per l'ex Governatore della Sicilia Rosario Crocetta : Accusa di corruzione per l'ex Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta e per l'ex sottosegretario al ministero dell'Economia Simona Vicari. La Procura di Palermo ha chiesto il loro rinvio a giudizio alla fine delle indagini sulla cosiddetta tangentopoli del mare, l'inchiesta dei Carabinieri di Trapani denominata '...

Terribile accusa per un padre : abusava della figlia con problemi psichiatrici : Busto Arsizio , Varese, , 16 febbraio 2019 - Un 80enne, residente in provincia di Varese, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato per anni della figlia con problemi psichiatrici. ...

Trova foto hard sul telefonino della figlia disabile : era stata violentata. Due sotto accusa : di Teodora Poeta Al via il processo bis, stavolta davanti ai giudici del Tribunale di Teramo, per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dai giudici delle Marche, ...

Pakistan - assolti tutti i familiari accusati della morte di Sana Cheema : Non pagherà nessuno per la morte di Sana Cheema, 26enne pachistana uccisa il 18 aprile scorso. Secondo l’accusa, la ragazza voleva sposare il fidanzato italiano, ma i famigliari (tra gli imputati anche il padre e la madre), per impedirglielo, le avrebbero tolto la vita prima che lei rientrasse a Brescia, dove viveva. Ma il tribunale distrettuale di Gujrat, nel Nord-Est del Pakistan, ha assolto tutti gli undici imputati perché non ci sarebbero ...

U&D - Nino accusato di truffa : avrebbe sottratto soldi ai clienti della sua agenzia : A Uomini e Donne i gossip sembrano tutt'altro che arrestarsi. Dopo la bufera accaduta a causa di Claire e Gian Battista, un altro esponente del trono over della trasmissione di Maria De Filippi è stato accusato di truffa, si tratta di Nino. L'uomo è all'interno del talk show da un bel po' di tempo, tuttavia, nel corso della puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, gli inviati Max Laudadio e Stefania Petrix hanno dato luogo ad un servizio ...

Morte Desirée - colpo di scena : arrestata pusher accusata di averle ceduto droga prima della morte : Ancora un colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazzina di 16 anni uccisa nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso nel quartiere romano di San Lorenzo. A finire in manette Antonella Fauntleroy, 21 anni e nata nella Repubblica Botswana, accusata di aver ceduto droga a Desirée in maniera continuativa fino al gior...

Brasile - la Vale sotto accusa per il crollo della diga : "Sapevano dei rischi" : Piú passano i giorni piú affiorano le responsabilità della dirigenza del secondo gruppo minerario al mondo. Incuria, superficialità ma anche risparmi sui costi per i controlli e le verifiche ...

Galli della Loggia accusa la Chirico : ‘Lei è establishment e non comprende il popolo’ : Intervistato su ‘Il Foglio’ dalla giornalista Annalisa Chirico, lo storico, politologo ed editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, ha spiegato le motivazioni per cui in futuro con assoluta probabilità non voterà più per il Movimento 5 Stelle, approfondendo la questione sulle pagine del giornale fondato da Giuliano Ferrara nel 1996. Nel corso dell’intervista, ad un certo punto, pare che lo storico si sia spazientito e ...

L'affondo della Meloni su Napolitano : "Vile è l'accusa meno grave" : La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , scrive un post su Facebook riguardo le accuse lanciate da Alessandro Di Battista contro Giorgio Napolitano . Il rappresentante del Movimento Cinque ...

La nuova accusa dei periti della Procura : “Così Autostrade alterò i dati sul Morandi” : I dati sulla salute del Ponte Morandi trasmessi da Autostrade per l’Italia al ministero, a corredo dell’ormai noto progetto di «retrofitting», di consolidamento, sarebbero stati «alterati». È l’ipotesi emersa nell’ultimo confronto avvenuto tra i periti che stanno lavorando al report sulle cause del disastro. In altre parole, i tecnici del Provvedit...

Uomini e Donne - la controaccusa di Gian Battista : "È una trappola della redazione" - non c'è pace al Trono Over : Non c'è pace al Trono Over di Uomini e Donne: dopo le pesanti accuse su Gian Battista Ronza e Claire Turotti lanciate dalla stessa Maria De Filippi, è arrivata la controaccusa del cavaliere. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'uomo ha lanciato pesanti insinuazioni sulla redazio

