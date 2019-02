Vaccini obbligatori 2018-2019 : bambini e anziani - info Ministero Salute : Vaccini obbligatori 2018-2019: bambini e anziani, info Ministero Salute Obbligo Vaccini 2018 e 2019 I Vaccini obbligatori sono passati da 4 a 10 dopo l’estate 2017 con il decreto Lorenzin. Un requisito imprescindibile anche per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia e primaria. Senza Vaccini, insomma, i bambini non potranno entrare negli asili nido né nelle scuole materne, mentre i genitori che non vaccinano i propri figli in procinto di ...

Vaccini - Grillo : no contro - critico l'obbligatorietà - Sky TG24 - : Il comico è tornato sulla questione del patto per la scienza spiegando di essere contrario alla "questione politica" e non all'immunizzazione in sé. Ieri, la polemica sui social contro la decisione del fondatore del M5S

'Nessuna svolta. Io critico l'obbligatorietà - questione politica - non i Vaccini' : Il fondatore del M5s dopo la firma del Patto Trasversale della scienza, che aveva suscitato le ire dei no vax, fa delle precisazioni