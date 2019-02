Tennis | ATP Marsiglia 2019 | Simone Bolelli esce al primo turno contro il beniamino di

“Atp Finals di Tennis e Olimpiadi invernali” - un pacchetto da sogno per lo sport italiano : Le Atp Finals di tennis e le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, potrebbero rilanciare lo sport italiano: Zaia sostiene il progetto ”Sto seguendo l’evolversi della candidatura di Torino a ospitare le finali Atp di tennis. Mi sembra una grande opportunità non solo per Torino, ma per tutto il Paese. Leggo che manca una fidejussione di 62 milioni e che, giustamente, il sottosegretario con delega allo sport Giorgetti ha ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - Cecchinato numero 17 del ranking ATP : scalate 85 posizioni : Il momento d'oro di Marco Cecchinato continua. Dopo aver trionfato all'Argentina Open sconfiggendo il beniamino dei tifosi Diego Schwartzman con il punteggio di 6-1, 6-2, il Tennista azzurro è ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Simone Bolelli conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto il francese Maxime Janvier in due set : Missione compiuta per Simone Bolelli. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Marsiglia (Francia), superando con il punteggio di 6-4 7-5 il francese Maxime Janvier (n.227 ATP), che al primo turno aveva sorpreso il bielorusso Ilya Ivashka, numero 81 ATP e prima testa di serie delle qualificazioni, in 1 ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro si è imposto sfruttando in maniera impeccabile i passaggi a ...

Tennis - ATP Finals Torino : ottenuta la proroga - il Governo deve assicurare i 78 milioni di euro richiesti : E’ il caso di chiederselo: dove eravamo rimasti? Il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è stato protagonista di diversi cambi di rotta in breve tempo. Si era partiti, giorni fa, con l’idea che la candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Master di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, non fosse conforme per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, ...

Tennis - Ranking ATP (18 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato si avvicina a Fabio Fognini : Solo un cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Un decreto di Conte per spingere a Torino le finali Atp di Tennis : I destini di Torino e delle Atp Finals di tennis 2021-2025 ora sono nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del suo staff,e così le leve per sbloccare la candidatura italiana. Servono,...

Tennis - ATP New York 2019 : Reilly Opelka vince la battaglia con Schnur - primo successo tra i grandi : Reilly Opelka ha vinto il Torneo ATP 250 di New York sconfiggendo Brayden Schnur per 6-1, 6-7(7), 7-6(7) dopo due ore e quattro minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della Grande Mela. Lo statunitense ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito (nel 2016 vinse un challenger a Charlottesville, nel 2015 trionfò a Wimbledon juniores) e ferma la favola del 23enne canadese che era partito dalle qualificazioni. Il 21enne, che ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Gael Monfils in trionfo - sconfitto Wawrinka in tre set : Gael Monfils ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, il francese si è imposto sul cemento indoor olandese battendo lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 1-6, 6-2. Il transalpino è apparso in grandissima condizione e ha trionfato in un’ora e 44 minuti di gioco impedendo così all’elvetico di conquistare il 17esimo titolo della carriera, il numero 33 del mondo ha battuto con autorevolezza il numero 68 al mondo al termine di un incontro ben ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires : TRIONFO DI MARCO CECCHINATO! Diego Schwartzman travolto con un netto 6-1 6-2 : MARCO Cecchinato può festeggiare il suo primo TRIONFO dell’anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il siciliano ha superato in finale il padrone di casa Diego Schwartzman, battendolo con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo Cecchinato si porta al numero 17 del ranking mondiale, un traguardo finora da lui mai raggiunto. Questa, inoltre, è la terza finale vinta a livello ATP sulle altrettante che ha ...

Tennis - Valente : 'Atp Finals a Torino? La partita non è finita' : ... soprattutto si sminuirebbero due eventi importanti, ridotti a spartizione politica. Io spero proprio che non sia così". Ultima cosa: le nomine di Sport e Salute. Ormai siamo vicini, il 22 febbraio ...

Tennis - Atp Finals a Torino : l'Atp concede una proroga di due settimane : La proroga è arrivata. Anche se riguarda la presentazione delle garanzie economiche e non lo spostamento della decisione che l'Atp vuole prendere il prossimo 14 marzo. In pratica, l'Atp ha scritto ...

