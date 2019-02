Caos al pronto soccorso | Nas al S Camillo

Roma - Caos al pronto soccorso : il ministro invia i Nas al San Camillo : Ma riguardo al sopralluogo di stamattina Grillo ha parlato di 'spettacoli indecenti': 'Non è accettabile - ha aggiunto il ministro - che i pronto soccorso siano trasformati in bivacchi e che ...

Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma. Il ministro Grillo : "Condizioni indegne di un paese civile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo questa mattina ha inviato i Carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si ...

Trivelle - Caos nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

San Paolo - Caos pronto soccorso : medici in arrivo da altri reparti : Ospedale San Paolo: in pronto soccorso non ci sono medici a sufficienza per coprire i turni nelle 24 ore. Una carenza che perdura da oltre un anno che ora viene tamponata dal direttore sanitario ...