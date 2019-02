Premio critica Sanremo 2019 | favoriti | cosa si vince e albo d’oro

termometropolitico

: Premio della critica e #SimoneCristicchi a una sinapsi di distanza. Con @MetaErmal al fianco poi anche le votazioni… - LucaDondoni : Premio della critica e #SimoneCristicchi a una sinapsi di distanza. Con @MetaErmal al fianco poi anche le votazioni… - MarioManca : Simone Cristicchi ed Ermal Meta: due poeti che interpretano un testo forte, intenso, forse il più bello in gara que… - IlContiAndrea : Il mio voto per il Premio della Critica sarà suo #SimoneCristicchi #Abbicuradime #Sanremo2019 -

(Di sabato 9 febbraio 2019)sid’oroIl 69esimo Festival digiunge alla serata conclusiva oggi, 9 febbraio; invece, ieri si è tenuta la gara dei duetti: ad aggiudicarsi ilassegnato dalla Giuria d’Onore, prima conosciuta come Giuria di Esperti, Motta e Nada.: chi è favorito per la vittoria finale? Ultimo, Irama, Loredana Bertè e Simone Cristicchi; questi i cantantiperre il Festival di. Outsider per gli scommettitori, invece, Daniele Silvestri e Il Volo. Dunque, durante la serata di oggi verrà indicato anche il vincitore deldella; in pole ci sarebbe Loredana Berté, poi Daniele Silvestri, Simone Cristicchi e Mahmood.Ildellaviene assegnato dal 1982 al Festival diin base ai voti espressi dalla stampa accreditata. Dal 1996 ...