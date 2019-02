Serie A | Atalanta e Lazio vincono Ammucchiata Champions | 7 squadre in 5 punti

Posticipo Serie A : Cagliari-Atalanta 0-1 : 22.52 Prosegue il momento magico dell'Atalanta che passa 1-0 a Cagliari e si porta al 5° posto con Roma e Lazio. Primo tempo quasi senza emozioni alla Sardegna Arena. L'Atalanta prova a fare gioco, ma i rossoblù di Maran si difendono con ordine e senza affanni. Nella ripresa al 50' i bergamaschi sbloccano con Hateboer che di testa sfrutta un traversone di Castagne e firma lo 0-1. Cagliari pericoloso al 54' col tandem Joao ...

Diretta Cagliari Atalanta Serie A : Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale Diretta Cagliari Atalanta - Il Cagliari e l' Atalanta si sfidano nel monday night che chiude la terza giornata del girone di ...

Serie A live - Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta : tv - formazioni e diretta dalle 19 : Arbitro: Fabbri di Ravenna In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252 Cagliari-Atalanta, segui la diretta dalle 21 Cagliari, 4-3-1-2,: Cragno; Srna, ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, ...

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA / Streaming video e tv : i numeri dell'arbitro Paolo Valeri - Serie A - : DIRETTA CAGLIARI ATALANTA, Streaming video e tv: dopo il 3-0 di Coppa Italia alla Juventus, la Dea si rimette a caccia di un posto in Europa in Serie A.

Scommesse Serie A - Lazio e Atalanta favorite : Scommesse Serie A – Va in archivio la 22^ giornata del campionato di Serie A con due interessanti partite importante per la zona salvezza e quella Europa: Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta. Better, il marchio di Scommesse di Lottomatica, offre tante tipologie di giocate, alle ore 19 al “Benito Stirpe” il Frosinone (a 7,50) dovrà vedersela contro la Lazio (a 1,40), nettamente favorita dunque la squadra di Simone Inzaghi, ...

Cagliari-Atalanta : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Cagliari Atalanta: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Cagliari-Atalanta è una delle partite di Serie A valevole per la 22a giornata. Si giocherà lunedì 4 Febbraio 2019 con calcio d’inizio previsto per le 21:00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Cagliari-Atalanta: come arrivano le due squadre Cagliari: La squadra di Maran è in grande difficoltà. Nelle ultime giornate ha collezionato solamente una vittoria contro il Genoa ...

Probabili Formazioni Cagliari – Atalanta - Serie A 04/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Atalanta, Serie A 04/02/2019Cagliari e Atalanta si sfidano per l’ultima gara della terza giornata di ritorno: in Sardegna, l’Atalanta vorrà proseguire il cammino verso l’Europa. Contro ci sarà un Cagliari ferito e affamato di punti per non rischiare di essere invischiato pericolosamente nella zona rossa.Cagliari – Maran studia le alternative da proporre contro i bergamaschi: in ...

Video/ Atalanta-Roma - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - 21giornata - : Video Atalanta-Roma , risultato finale 3-3, : highlights e gol della partita valevole per la 22giornata di Serie A. Girandola di emozioni a Bergamo.

Serie A - Atalanta - Roma 3 - 3 - Di Francesco : 'Non possiamo buttare all'aria così una vittoria' : Al termine della partita, l'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , a cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «La squadra ha personalità - grande reazione» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : ancora 3-3 tra Atalanta e Roma! Ora l'Inter : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 27 gennaio, per la 21giornata.

Serie A Atalanta-Roma 3-3 - il tabellino : BERGAMO - Tra Atalanta e Roma termina 3-3 . La Roma si porta sullo 0-3 con una doppietta di Dzeko , 3' e 33', e il gol di El Shaarawy , 40',; Castagne accorcia al 45'. Nella ripresa si scatena l'...

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...