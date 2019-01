Juventus | adesso sono guai | infortunio anche per Chiellini | difesa decimata

sportfair

: [TS] La rivincita di Cancelo: quando la Juve l'ha pagato 40 milioni alcuni storcevano il naso, adesso ne vale almen… - forumJuventus : [TS] La rivincita di Cancelo: quando la Juve l'ha pagato 40 milioni alcuni storcevano il naso, adesso ne vale almen… - marcoconterio : L'entourage di #Benatia sta incontrando adesso la #Juventus. Sul giocatore spunta l'#AlDuhail in #Qatar: il giocato… - GianniDilello1 : @Juvendicap @RaiSport Loro tifano la loro Juventus ma per adesso va male -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)in vista per la, dopo Bonucciko per un: il difensore bianconero costretto a lasciare il campo durante la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta Una brutta batosta per lanel corso della sfida di questa sera contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo poco più di 25 minuti di gioco, Giorgioè stato costretto a lasciare il campo ed essere sostituito da Massimiliano Allegri con Cancelo, a causa di unal polpaccio.Alfredo Falcone – LaPresse“ALFREDO FALCONE “Una notizia spiacevole per tutti i tifosi bianconeri e per la società che,, vedono la loro: dopo la cessione di Benatia e l’di Bonucci, il problema al polpaccio dimette in seria difficoltà la, e gli effetti sivisti subito in campo ...