Schiaffo della Merkel all' Italia! Lascia la missione Sophia

(Di martedì 22 gennaio 2019) La decisioneGermania di stoppare la partecipazione allaeuropeasarebbe la conseguenzalinea dura del governo italiano sull'accoglienza dei migranti dalle navi. Dopo la fregata Augsburg, nessuna navemarina tedesca sarà più inviata lungo la costaLibia. A dirlo è un portavoce del ministeroDifesa di Berlino. La Germania, quindi, sospende la partecipazione all'operazione, lo spiegamento navale dell'Ue per contrastare la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. Il motivo di tale decisione? La linea del governo giallo verde sul tema dell'immigrazione. La Germania, quindi,lae nella sede rimarrano soltanto dieci soldati.Ma il veroarriva nella giustificazione delle sue azioni. Stando a quanto scrive lo Suddeutsche Zeitung, infatti, dietro al ritiro tedesco ci sarebbe "la dura attitudine del governo populista italiano", contrario all'accoglienza delle navi nei nostri porti. "Il retroscenadecisione è anche la resistenza del governo italiano a far scendere a terra nei porti italiani i profughi salvati in mare", precisa ancora lo Suddeutsche Zeitung.Come ha spiegato invece all'Afp un portavoce del ministeroDifesa tedesco, la fregata Augusta resta fino a inizio febbraio davanti alle coste libiche, come da programma, mentre la nave ausiliaria per i rifornimenti Berlin "per ora" non verrà inviata nel Mediterraneo, contrariamente al previsto.La decisione di non inviare altre navi è stata comunicata oggi dall'ispettore generale dell'esercito tedesco ai membricomEsteri del Bundestag.Il commento di Salvini"Laaveva come mandato di far sbarcare tutti gli immigrati solo in Italia e così ha fatto, con 50.000 arrivi nel nostro Paese. Se qualcuno si fa da parte, per noi non è certo un problema"