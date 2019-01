Famiglia schiava del web in Salento | chiusi in casa per due anni

huffingtonpost

(Di sabato 19 gennaio 2019) Unache vive insarebbe rimasta per duee mezzo chiusa inperché soggiogata dal web per il quale aveva sviluppato una dipendenza patologica. L'unica a uscire era la figlia di 9per andare a scuola e comprare qualcosa da mangiare allache, oramai, si nutriva solo di merendine, biscotti e caramelle. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.Secondo quanto riferito dal quotidiano, il nucleore era composto dai giovani genitori, la madre di 43e il padre di 40, e da due piccoli figli, un ragazzo di 15e una bambina di 9. Il 15enne, che aveva abbandonato gli studi, ha anche rischiato di restare vittima del 'Blue Whale', la trappola 'social' che spinge gli adolescenti al suicidio.A far scoprire il caso dellache aveva tagliato i ponti col mondo reale, sono state le condizioni in cui si presentava ...