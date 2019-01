Calciomercato Cremonese | ufficiale | preso Caracciolo dal Verona

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Calciomercato Serie B e Serie C : Foggia scatenato - colpi di Cremonese e valzer di attaccanti : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, anche quello di Serie B e Serie C regala spettacolo, ecco tutte le trattative riportate dalla rosea. Cremonese scatenata, è fatta per l’arrivo di Soddimo, per l’attacco si cerca il colpaccio Ciofani. Nuovo obiettivo per la fascia del Verona, si tratta di Martella del Crotone. Il Padova torna su Renzetti, Zenga ha chiesto al Venezia Stoian, ...

Calciomercato Cagliari - la Cremonese di Rastelli su Pisacane : Cagliari - Fabio Pisacane resta un giocatore al momento incedibile per il Cagliari . Ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza e che ancora non siano arrivati segnali di rinnovo da parte della ...

Il Calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...