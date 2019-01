Cannabis | Matteo Salvini stronca la proposta del M5s di legalizzarla | “Non passerà mai”

Cannabis - Matteo Salvini stoppa il ddl M5s : "Non passerà mai" : Matteo Salvini stoppa il ddl del M5s sulla Cannabis. "Non passerà mai e non è nel Contratto di governo", ha detto il ministro dell'Interno, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge del senatore pentastellato Matteo Mantero.Il ddl, presentato lo scorso 9 gennaio, consentirebbe "a determinate condizioni, la coltivazione della Cannabis, in forma individuale (fino a 3 ...