Blastingnews

: #Icardi - #Inter, il rinnovo si complica: #Wanda chiede 9 milioni all'anno - Sport_Mediaset : #Icardi - #Inter, il rinnovo si complica: #Wanda chiede 9 milioni all'anno - ArmandoAreniell : Inter, si complica il rinnovo di Mauro Icardi (RUMORS) - Vincy1993 : RT @Sport_Mediaset: #Icardi - #Inter, il rinnovo si complica: #Wanda chiede 9 milioni all'anno -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Uno degli obiettivi principali dell'in vista dei prossimi mesi è quello di blindare i propri gioielli. Il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non più tardi di qualche settimana fa, aveva dichiarato come a gennaio ci si sarebbe seduti al tavolo per la questione rinnovi. In particolar modo ci sarà da discutere ildel centravanti argentino e capitano,, il quale ha come agente la moglie Wanda Nara.Il club meneghino si augura che la fumata bianca arrivi al più presto per porre fine anche aisu un possibileessamento del Real Madrid per il prossimo anno....