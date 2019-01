Caterina Balivo senza parole | Gianfranco Vissani piange a Vieni da me

Vieni da me - il clamoroso ritorno di Michele Cucuzza : il mito Rai "torna a casa" da Caterina Balivo : È tornato a casa, Michele Cucuzza. Il mitico conduttore, 66 anni, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e a molti telespettori rivederlo avrà provocato un tuffo al cuore. GUARDA IL VIDEO - "Auguri Frizzi!". Balivo, il raptus in studio che sconcerta anche la Gregoraci Mitico padrone di casa

Vieni da Me - Caterina Balivo in diretta tv : 'Buon anno Frizzi' : Elisabetta Gregoraci, dopo un periodo di assenza, ha fatto ritorno in televisione prendendo parte al programma 'Vieni da Me' condotto da Caterina Balivo. Nel ripercorrere i momenti principali della sua carriera, a partire dagli inizi, l'ex moglie di Flavio Briatore ha ricordato il conduttore Fabrizio Frizzi scomparso all'età di 60 anni. Infatti, nel corso dell'intervista è stato trasmesso un filmato riguardante la partecipazione della Gregoraci ...

Caterina Balivo - multa sull’auto all’uscita dal ristorante. Si accorge dei paparazzi e reagisce così : Anche i vip vengono multati. La reazione di Caterina Balivo, però, è stata inaspettata. Tutto è accaduto quando, uscita dal ristorante dove era andata a magiare, ha trovato una multa sul parabrezza della sua auto. La conduttrice di Vieni da me è stata anche “paparazzata” mentre la leggeva. La bella napoletana ha letto attentamente e ha capito di essere nel mirino della macchina fotografica. Quando si è accorta della presenza dei ...

Caterina Balivo ecco come reagisce quando ha trovato la multa : La presentatrice tv Caterina Balivo ha trovato una multa sull’auto e la sua reazione è stata deel tutto inaspettata. Tutto è accaduto quando, uscita dal ristorante dove era andata a magiare, ha trovato una multa sul parabrezza della sua auto. La conduttrice è stata anche “paparazzata” mentre la leggeva. La Balivo ha letto attentamente e ha capito di essere nel mirino della macchina fotografica. quando si è accorta della presenza dei ...

Marco Carta da Caterina Balivo su Albano : “Non ti lascia modo di cantare…”Leggi l’intervista : Marco Carta ha ricordato a Vieni da me il difficile duetto con Albano, stuzzicando il cantante di Cellino: “Non ti lascia modo di cantare, vuole essere molto presente”. Su Claudio Lippi: “Ce l’ho nel... L'articolo Marco Carta da Caterina Balivo su Albano: “Non ti lascia modo di cantare…”Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

