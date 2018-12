Morandi | Di Pietro | «Il ponte sia pagato da chi l’ha fatto cadere»

Crollo del Morandi - testimonia Di Pietro. L’inchiesta arriva a livello politico | : Sentito l’ex ministro delle Infrastrutture, in carica quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava la concessione per gestire la rete del nostro Paese.

Ponte Morandi - in procura come teste l’ex ministro Di Pietro : L’inchiesta sulla strage del Ponte Morandi arriva per la prima volta al livello politico. In qualità di testimone viene sentito a Genova Antonio Di Pietro: era ministro delle Infrastrutture nel 2007, quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava in modo più dettagliato la concessione per gestire la rete del n...

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...

Gianni Morandi girerà L’isola di Pietro 3? La sua risposta : L’isola di Pietro 3 si farà: Gianni Morandi ci sarà? Poche settimane fa si è conclusa la seconda stagione de L’isola di Pietro, la fiction di Canale5 con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello e la new entry Lorella Cuccarini. Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’isola di Pietro 2 è arrivata la conferma che la terza stagione è già in fase di scrittura. Ma Gianni Morandi girerà ...

Ponte Morandi. La Procura chiama a testimoniare gli ex ministri Delrio e Di Pietro : Dopo aver sentito un centinaio di testimoni e interrogato quasi tutti gli indagati per il crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova alza il tiro al livello politico chiamando a testimoniare, come persone informate dei fatti, due ex ministri delle Infrastrutture: Graziano Delrio, predecessore di Danilo Toninelli alla guida del Ministero e Antonio Di Pietro, ministro dal 2006 al 2008 del governo che siglò la convezione con Autostrade. Sono i ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Morandi su L'isola di Pietro : 'Si chiude una storia che potrebbe avere un seguito' : Domenica 25 novembre è stata trasmessa su Canale 5 la puntata conclusiva de 'L'isola di Pietro' che ha messo fine alla seconda stagione della serie televisiva ambientata in Sardegna con protagonista Gianni Morandi. Una fiction che, rispetto alla prima stagione, ha avuto novità, fra le quali l'arrivo di nuovi personaggi come avvenuto nel caso di Isabella, interpretata da Lorella Cuccarini, la quale è tornata ad avere un ruolo come attrice ...

L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Gli ascolti in calo e le parole di Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione il pubblico è preoccupato chiedendosi se un seguito ci sarà oppure no. La storia che ha visto al centro il misterioso duplice omicidio dei Lai e quello di Giulia e Valentina in queste puntate, sembra destinato a risolversi questa sera con la rivelazione dell'identità dell'assassino e, soprattutto, del padre di Diego. I due nomi ...