Meteo | arriva la neve sull’Italia anche in pianura La situazione dalle prossime ore

Meteo - arriva la neve : le previsioni aggiornate per le prossime ore : Allerta Meteo sulle regioni del Centro Nord: arriva la neve. Attese infatti nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano...

Arrivano le Ursidi - l'ultimo sciame Meteorico dell'anno : Siamo arrivati alla fine del 2018, un anno che ci ha regalato una grande quantità di spettacoli celesti. Se contiamo solo questo ultimo mese non abbiamo certo di che lamentarci. Per tutta la prima metà di dicembre abbiamo potuto assistere al progressivo avvicinamento della cometa 46P/Wirtanen, che domenica 16 ha raggiunto il punto più vicino alla Terra (perigeo). La stessa cometa sarà ostruita in questi giorni dal progressivo accrescimento della ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

Meteo - arriva il grande freddo in Italia : allerta gialla al Nord per neve e ghiaccio : La Protezione civile ha diramato allerta gialla per neve e gelo nelle regioni del Nord Italia, dove sono previste vere e proprie bufere tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Tra le città che saranno imbiancate ci sono anche Torino e Venezia. Crollo delle temperature e temporali al Centro Sud.Continua a leggere

Meteo - neve e gelo la prossima settimana : a Natale dovrebbe arrivare la bolla africana : A partire da domani, domenica 16 dicembre, una perturbazione si riverserà sulle regioni del centro e anche al nord. Diverse sono le piogge e le nevicate previste anche a bassa quota. La prossima settimana il maltempo si sposterà verso i Balcani meridionali, dando spazio all'alta pressione ad ovest: le giornate saranno belle ma fredde, soprattutto durante le prime ore del mattino. Lunedì 17 dicembre previsto maltempo Per la giornata di lunedì è ...

Meteo - arriva Big Snow : neve a bassa quota al nord/ Piemonte - Lombardia ed Emilia : ecco dove nevicherà : Meteo, arriva Big Snow: neve a bassa quota al nord. Piemonte, Lombardia ed Emilia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni

Allerta Meteo - arriva la prima grande nevicata dell’Inverno : bufere di neve su mezz’Italia tra Domenica sera e Lunedì [MAPPE] : 1/17 ...

Previsioni Meteo : nuova perturbazione dal week-end - arriva la neve in pianura : Continua a confermarsi un dicembre decisamente dinamico e soprattutto in linea con la normalità del periodo, soprattutto a livello termico su gran parte d'Italia. La perturbazione attualmente in...

Meteo - nel week end arriva il grande freddo : neve anche in pianura : arriva il grande freddo nel week end. Il fine settimana che stiamo per vivere sarà contraddistinto da un clima rigido, quanto meno al Nord, e dall'arrivo della neve in pianura. Il team del...

Arriva ‘Big Snow’. Meteo Italia - le regioni che saranno più colpite dalla neve : Gli esperti del Meteo avevano avvertito che il ‘ciclone di Santa Lucia’, ovvero una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, avrebbe portato a un peggioramento del tempo al Nordest e al Centro Sud nella giornata di giovedì 13 dicembre, Santa Lucia appunto. E nella giornata di venerdì 14, stando sempre alle previsioni, si assisterà a un ulteriore apporto di aria fredda di origine artica e il ...

Previsioni Meteo : è arrivato il freddo - possibilità di neve anche a basse quote al Centro Italia e nuovo peggioramento al Sud nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di attenzione per neve e gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il Meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Meteo - col ciclone di Santa Lucia arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...