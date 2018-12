ilfattoquotidiano

Sisma Centro Italia, a rischio la zona franca fiscale: 'In manovra non ci sono 80 milioni per imprese danneggiate'

(Di martedì 18 dicembre 2018) E’ lite su tutto. I soldi per i dipendenti, l’ospedale del cratere, la, i risparmi della Camera. A più di due anni dalla terribile scia sismica che mise in ginocchio il, da Amatrice a Norcia, il terremoto è tornato ad essere (anche) una questione politica. Complice l’accentramento dei poteri sul commissario governativo, Piero Farabollini, voluto dal governo gialloverde (ma in quota M5S). Una concentrazione che non è piaciuta in primi ai presidenti delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, tutti disinistra e tutti messi in disparte rispetto al ruolo rilevante che fino a qualche settimana fa recitavano all’interno della cabina di regia per la ricostruzione. Anche perché a maggio cile elezioni europee e, come avvenuto quest’anno per le politiche, i voti del “cratere” fanno gola un po’ a tutti.I FONDI PER I DIPENDENTI – La miccia la ...