Angela Raffa | deputata di Messina del M5S ha incontrato presso la Comunità ellenica dello

Uomini e Donne - trono over : Angela umilia Raffaele e lo fa piangere. La reazione di Maria De Filippi : Continuano a tenere banco, a Uomini e Donne trono over, le uscite di Angela. E martedì 23 ottobre è andata in onda una delle esterne più attese di questi primi mesi: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela. Nella puntata di Uomini e Donne al centro delle cronache ci sono stati i due signori che hanno voluto commentare la loro uscita. L’appuntamento odierno del dating-show di Maria De Filippi è iniziato con una ...

