India | bambina di 3 anni stuprata a Delhi | è in gravi condizioni

India - bambina di 4 anni stuprata da 5 uomini in ospedale - : La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in una clinica nell'Uttar Pradesh, nel Nord del Paese. La polizia ha fermato uno degli aggressori e sta cercando gli altri

