Rimossa spada Infinity Blade in Fortnite | cosa ne pensano i giocatori più celebri

(Di sabato 15 dicembre 2018)Alla fine Epic Games ha deciso di rimuovere completamente lada. Era troppo sbilanciata e dava un potere immenso al giocatore che la conquistava. Lo sviluppatore ha fatto sapere della rimozione direttamente sul Twitter ufficiale del Battle Royale, con un messaggio che rimanda anche al futuro di queste armi particolari.https://twitter.com/Game/status/1073637422007754753Possibile infatti che non ne vedremo più, oppure che le prossime inserite saranno molto differenti rispetto a questa. Come volevasi dimostrare le reazioni sono state differenti, anche se la maggior parte degli utenti hanno esultato. Lo hanno fatto moltissimi esponenti di spicco della community di, che valutavano negativa l'introduzione di quest'arma.CLG Wish ha ad esempio scritto "Ammiriamo Epic Games!", ma anche Dixon ha esultato facendo addirittura i ...