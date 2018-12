Derby alla Juve

Juventus alla prova del Derby col Torino : Dopo la sconfitta di Berna, la seconda nelle ultime tre partite di Champions, i bianconeri non vogliono mantenere lo zero alla voce sconfitte. I granata in casa però hanno perso solo una partita nelle ...

Il Derby d'Italia va alla Juventus che batte l'Inter 1-0 : I bianconeri battono i nerazzurri e allungano in classifica. Domani sarà il turno del Napoili che affronterà il Frosinone - La Juventus batte l'Iinter con una rete di Mario Mandzukic al 66esimo del ...

Derby del Verdicchio alla Jesina - l'ex Trudo condanna il Matelica : La cronaca . La prima occasione della partita capita sui piedi di Cameruccio al 20 , Avella blocca senza affanni la punizione dai 25 metri. Al 27 arriva la risposta del Matelica sempre su un calcio ...

Galatasaray - tifosi in delirio alla vigilia del Derby col Besiktas : lo stadio diventa un inferno : Una cosa così non si era mai vista. Difficile vederla in una partita ufficiale , altrimenti l'avrebbero sospesa, , ma addirittura per un allenamento era altamente improbabile. Era, perché, ciò che è ...

Pallavolo – Pvg Bari a caccia di punti salvezza dopo il Derby perso a Cerignola : domenica la sfida contro Pvt Crai Radenza Modica : Pharma Volley Giuliani Bari a caccia di importanti punti salvezza: la formazione pugliese affronterà domenica la Pvt Crai Radenza Modica È aperta la caccia ai punti-salvezza in casa Pharma Volley Giuliani Bari, dopo il brutto scivolone a Cerignola. L’ottava giornata nel girone D domenica 2 dicembre ale 17.30 al Palamartino di Bari (in via Napoli 266) mette le ragazze di coach Sarcinella di fronte alle siciliane del Pvt Crai Radenza ...

Crotone Cosenza : tromba d'aria sullo stadio Scida alla vigilia del Derby. I VIDEO : Tutto il mondo parla del Superclasico, bloccato dalle turbolenze dei tifosi del River che hanno fatto posticipare il derby col Boca valido per la finale di ritorno di Libertadores. In Italia però c'è ...

Pallamano - Serie A maschile : a Conversano il Derby contro Fasano - vola Bolzano : Nona giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando della classifica il Bolzano, ancora imbattuto, e capace di sconfiggere 29-26 la Metelli Cologne, grazie alle 7 reti di Stefano Arcieri, finalmente decisivo per gli altoatesini, con il Cassano Magnago che resta secondo, in virtù del 23-22 al Chiarbola contro Trieste, che recupera Lekovic, ma lo lascia di nuovo in infermeria a fine partita. Molte ...

Pallavolo – Primo Derby stagionale per Bari e Cerignola : la preview del match : Reduci da due sconfitte e con la voglia di riscattarsi, Bari e Cerignola si preparano al Primo derby della stagione in programma domenica Due squadre alla ricerca di riscatto. Reduci da due sconfitte molto diverse, PharmaVolley Giuliani Bari e Cannone Libera Virtus Cerignola si preparano al Primo derby stagionale in programma domani, domenica 25 novembre alle 18 sul parquet del Palazzetto Di Leo di Cerignola (via Antonietta Rosati), per la ...

Barilla-Ferrero - Derby sulla crema alla nocciola. Parma lancia l'assalto al regno della Nutella : MILANO - Barilla contro Ferrero. Pan di Stelle contro Nutella. Gli scaffali dei supermercati mondiali si preparano ad assistere a un redde rationem, tutto italiano, del tutto inatteso: il derby della ...

Pallavolo – Brescia ko nel Derby contro Bergamo - coach Mazzola : “paghiamo l’inesperienza. Classifica delle avversarie bugiarda” : Ko casalingo per Brescia nel derby contro Bergamo: coach Mazzola analizza la sconfitta delle sue ragazze Si è trattato di una gara intensa, combattuta e lottata, che ha entusiasmato il pubblico dei 1500 del PalaGeorge di Montichiari, ma che ha premiato la maggiore esperienza delle ospiti nei momenti decisivi dei finali dei set. Mvp della partita è stata, Hanna Tapp, centrale della Zanetti, premiata da Manuel Fiori della Savallese ...

Crotone in clima 'Derby' : la città si prepara alla sfida : Settimana intensa di preparazione per il Crotone, squadra calabrese militante nel campionato di Serie B. La formazione affidata da alcune settimane al giovane tecnico abruzzese Massimo Oddo, dopo alcuni giorni di riposo, ha iniziato a preparare la marcia di avvicinamento verso il "derby" di Calabria contro il Cosenza, in programma lunedì 26 novembre presso lo Stadio Comunale "Ezio Scida" alle ore 21:00. Un match che si andrà a collocare come ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco batte BPM - al Posillipo il Derby campano. Brescia passa ad Ortigia : La quinta giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto il big match tra Pro Recco e Sport Management, risolto di liguri in proprio favore per 7-6. I campioni d’Italia restano così a -3 in classifica dalla coppia al comando, formata da Posillipo e Brescia. I campani vincono di misura, per 8-7, il derby contro il Napoli, mentre i lombardi passano agevolmente in casa dell’Ortigia per 3-12. Punti pesantissimi in chiave salvezza per il ...

Pallavolo – Derby da quinto posto : domani al PalaYamamay va in scena Milano – Monza : Giani tiene alta l’attenzione: “Vincere genera fiducia, ma Monza è una squadra temibile. Sarà un Derby lottato” Derby con vista quinto posto per la Revivre Axopower Milano! Torna di scena al PalaYamamay di Busto Arsizio la Superlega con la formazione di Andrea Giani impegnata nel settimo turno di campionato contro i rivali della Vero Volley Monza. Sarà una sfida dal sapore particolare quella che vedrà contrapposti ambrosiani e brianzoli, ...

Cina e Usa - il Derby della leadership globale può portare alla guerra fredda : I cinesi vogliono solo una posizione nel mondo che corrisponda alla loro quota del Pil mondiale. Non credo poi possa nascere una nuova guerra fredda. La Cina non ha un blocco di alleati come lo aveva ...