Riot Games | il COO della compagnia sospeso per due mesi senza stipendio a causa di

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Scot Gelb, COO di(creatori del MOBA League of Legends) è stato punito con duedi sospensione non retribuita adi comportamenti non in linea con le politiche dell'azienda sul luogo di lavoro. A quanto sembra l'uomo dovrà anche seguire un particolare corso di riabilitazione.Come riporta Rock Paper Shotgun, a confermarlo è stato il CEONicolo Laurent, tramite una lettera ai suoi dipendenti. Al momento non sappiamo la natura di questi comportamenti, anche se alcuni rumor parlano di colpi ai testicoli, peti in faccia ai colleghi ed altri comportamenti di dubbia moralità. Di seguito trovate il comunicato del CEO di"Come ho già affermato, siamo impegnati a difendere la privacy dei dipendenti e l'integrità delle indagini, questo vuol dire che non sentirete me o altri dirigenti commentare i singoli casi. Detto questo, abbiamo fatto una rara ...