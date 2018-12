Il viaggio della chimera racconta gli etruschi a Milano

Scarp de’ tenis - il viaggio di Giacomo Poretti nei luoghi della Milano solidale : "El purtava i Scarp del tenis" è il titolo di una splendida canzone di Enzo Jannacci, storia minima di uno dei tanti barboni milanesi, dagli occhi buoni ma invisibile a tutti. Scarp de’ tenis è diventato il nome di un progetto sociale attivo a Milano da vent'anni destinato proprio alle persone senza dimora e in situazione di disagio, nato nel 1994 da uno street magazine: dopo circa un anno e mezzo, la rivista, d’accordo col fondatore, passò ...

Astronomia - ESO : viaggio alla scoperta della natura in continua evoluzione di R Aquarii : 1/3 Il sistema binario R Aquarii osservato dal VLT nel 2012. Crediti: ESO ...

Odissea sul traghetto della Grimaldi - rinunciano al viaggio alcuni passeggeri - Sardiniapost.it : Sono ripartiti da Civitavecchia oggi all'alba, verso le sei, quasi t utti i 390 passeggeri del Cruise Roma della Grimaldi : il traghetto, salpato ieri alle 7,15, ha avuto un'avaria all'elica sinistra ...

La Cina e le nuove rotte commerciali Euroasiatiche : in un doc di Sky il viaggio on the road sui nuovi “treni della seta” : Mille miliardi di dollari e settanta Paesi coinvolti. Sono queste le cifre dell’ambizioso piano di investimenti “One Belt One road”, con cui la Cina mira a creare nuove rotte commerciali Euroasiatiche. Lo racconta il documentario “La ferroVIA della seta” in onda domenica 9 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24 e disponibile su Sky On Demand, all’interno del ciclo “Il racconto del reale”. Il doc, prodotto da Sky Atlantic e ...

‘I volti della canapa’ : un viaggio fotografico nelle vite di chi ricorre alla cannabis terapeutica : 'I volti della canapa' è un viaggio fotografico attraverso le storie delle persone che provano a combattere le loro malattie anche attraverso l'uso della cannabis terapeutica. Maria Novella De Luca ha raccolto queste storie, provenienti da tutta Italia, immortalando i racconti di chi chiede di "poter avere la libertà di scegliere come curarsi".Continua a leggere

Siberia : viaggio alla scoperta della città più fredda del mondo [GALLERY] : 1/29 AFP/LaPresse ...

Dell Technologies Forum - viaggio nel mondo della trasformazione digitale reale : ... un'analisi realizzata in collaborazione con Intel per stabilire lo stato Dell'arte Della trasformazione digitale in diversi Paesi al mondo. Per quanto riguarda l'Italia uno dei dati più interessanti ...

I luoghi e i racconti più strani della Sicilia : un viaggio appassionante nell'Isola insolita : 'Se non proprio l'ombelico del mondo, in Sicilia c'è il mondo, spesso nascosto alla luce del sole'. Già, un mondo 'ricco di leggende e miti, di luoghi intrisi di fascino e segreti, veri o presunti'.

“L’aula di Montecitorio. Un secolo tra arte storia”. Su Sky il viaggio alla scoperta dell’identità storica e culturale della nostra Repubblica : Un estratto del documentario “L’aula di Montecitorio. Un secolo tra arte e Storia” prodotto da Sky arte e realizzato da Tiwi, presentato ieri nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, in occasione delle celebrazioni del centenario dell’Aula della Camera dei Deputati. Durante la presentazione è intervenuto il Presidente della Camera Roberto Fico: “Quello che ho vissuto questa mattina – ha detto – è stato un momento molto bello, è un vero ...

Russia - viaggio alla Mephi University : "L'eccellenza della ricerca" : Ciò che è rimasto del tutto immutato è invece l'obiettivo di fondo dell'Università, "assicurare lo sviluppo innovativo dell'economia russa attraverso l'integrazione di istruzione, scienza e industria"...

Festeggia con una vacanza la fine della chemioterapia ma muore in viaggio : Era partito in compagnia del fidanzato per Festeggiare la fine della chemioterapia, organizzando un viaggio in Madagascar, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico.Jon Paul McAllister era convinto di aver ormai vinto la sua battaglia contro il brutto male all'intesitno, ma il destino crudele e beffardo lo ha strappato all'amore del suo compagno (e futuro sposo), e alla vita.Infatti, durante il soggiorno in Madagascar, il 38enne inglese si ...

viaggio nell'universo di Dior : una mostra celebra l'eleganza che ha cambiato il mondo della moda : ... che cambiò le regole della moda femminile , tra l'altro accorciando gli orli delle gonne, , trasformandolo nell'ambascitore dello chic francese nel mondo. La mostra ospita 180 capi di Haute Couture, ...

In viaggio con i produttori Barilla «Alle Origini della Bontà» : "Alle Origini della Bontà" con i produttori di Barilla"Alle Origini della Bontà" con i produttori di Barilla"Alle Origini della Bontà" con i produttori di Barilla"Alle Origini della Bontà" con i produttori di Barilla"Alle Origini della Bontà" con i produttori di Barilla"Alle Origini della Bontà" con i produttori di BarillaTre storie di imprenditori agricoli piene di passione, ma anche di sacrificio: storie da conoscere perché le loro scelte ci ...

Seantis - l'Ibis eremita della Valle Gesso che sta per riprendere il suo viaggio verso Sud : Dal 7 novembre "Seantis - 258" è in Valle Gesso, in provincia di Cuneo. Seantis è un maschio di Iris eremita, specie migratrice presente nell'Europa centrale fino al XVII secolo, prima che si ...