Strasburgo Francia | attentato ai mercatini di Natale Morti e feriti

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un mercatino di, nell’est della, è stato evacuato dalla polizia dopo che erano stati segnalati degli spari. Lo riportano alcuni testimoni. L’eurodeputato del Movimento cinque stelle, Dario Tamburrano, ha riferito in un tweet di ”spari sulla folla ai” e che ci sarebbero dei ”». La prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno conferma che «è in corso un’operazione” e chiede ai cittadini di ”seguire le istruzioni che saranno diffuse”.Un turista italiano presente in città ha segnalato l’episodio su Twitter: «Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto» scrive sul social Marco Affronte, eurodeputato dei Verdi. La polizia ha sbarrato la sede del Parlamento Europeo e ha ...