Napoli | il sogno sfuma ad Anfield | 1-0 Liverpool | Champions addio

Napoli - Cavani rimane il sogno ma ci sono tre alternative : Piatek - Dolberg o Mariano Diaz : La sessione invernale di calciomercato è ancora piuttosto distante ma le notizie in casa Napoli, così come per tutte le altre squadre della nostra Serie A, non tardano ad arrivare. Manco a dirlo, per il club di Aurelio De Laurentiis torna assordante il nome di Edinson Cavani, il bomber uruguaiano mai del tutto dimenticato dalla curva azzurra e dalla società in generale. Attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito ...

Napoli - Callejon : 'Lo scudetto è il mio sogno per il 2019 - ci crediamo. I gol? Arriveranno - per ora mi godo gli assist' : José Maria Callejon è ormai una colonna del Napoli. Ecco perché quando parla lui, si può affermare che a farlo sia un veterano: Calleti , come si fa chiamare, è una voce autorevole. In un'intervista a ...

Napoli - Callejon alimenta il sogno scudetto : “Lo insegue il gruppo - ci crediamo” : Che a Napoli si abbia il sogno tricolore ormai è risaputo, ma a confermarlo ci ha pensato Josè Callejon ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “A Napoli sono felice, ho un sogno nel cuore e ci crediamo. Di sogni per il 2019 ne ho più di uno, ma ai primi posti c’è lo scudetto. È un desiderio di questo gruppo che lo insegue e ci crede. Daremo il massimo sempre per rendere questo sogno una realtà…“, le parole ...

Ancelotti : «Scudetto al Napoli è un sogno - le possibilità ci sono» : L’intervista a Dazn Seconda parte dell’intervista rilasciata da Carlo Ancelotti a Dazn. Qui la prima parte della chiacchierata con Diletta Leotta. Il secondo montaggio si apre con una domanda sull’eventuale scudetto per il Napoli: «È un sogno, per fortuna. Deve essere un sogno, non un’utopia. Sarebbe un disastro. Possiamo vincerlo solo attraverso una grande impresa, dobbiamo stare sul pezzo. Le possibilità ci sono». La ...

Napoli - Ancelotti e la corsa scudetto : “voglio sia un sogno - non un’utopia” : Napoli, Ancelotti sa bene che raggiungere lo scudetto non sarà semplice, una rivale del calibro della Juventus è difficile da superare “Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo“. Sono le parole del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella seconda parte ...

Allan convocato dalla Selecao - tutta l’emozione del difensore del Napoli : “sto vivendo un sogno” : Allan convocato dalla Nazionale brasiliana, per il difensore del Napoli è un sogno che si avvera “Sto vivendo un sogno”. Così Allan parla con tutta l’emozione che ha in corpo in un’intervista dopo la convocazione con il Brasile. “Far parte di una nazionale con così tanti campioni è un riconoscimento molto importante di quanto ho fatto finora nella mia carriera. – ha continuato il difensore del Napoli ...

Cosenza - Tutino : 'Napoli è il mio sogno' : Gennaro Tutino , attaccante del Cosenza di proprietà del Napoli , parla dagli Italian Sport Award . Questo quanto dichiarato a seriebnews.com : 'Napoli per me è un sogno, so che non è facile, devo pensare solo al Cosenza e all'obiettivo salvezza tranquilla'.

Breaking The Lines : «Perché il Napoli aveva bisogno di Ancelotti» : Una lettura dall’estero Il sito specializzato Breaking the Lines analizza il Napoli di Ancelotti, e già dal titolo si capisce che il giudizio finale sui primi mesi del tecnico emiliano è decisamente positivo. «Perché Carlo Ancelotti era proprio ciò di cui Napoli aveva bisogno», così si apre il pezzo firmato da Ramez Nathan, contributor di FourFourTwo e cronista appassionato di calcio italiano. Ovviamente, una presentazione del nuovo Napoli ...

Il sogno di Maradona jr : 'Papà allenatore del Napoli' : ROMA - ' Io ho un grande sogno: vedere mio padre allenatore del Napoli . Non so se accadrà mai ma io sogno di vederlo sulla panchina al San Paolo '. Diego Armando Maradona jr , intervenuto a Rai ...