Maltempo | Futura 2018 | “Gli studenti aiutino a piantare gli alberi”

(Di martedì 11 dicembre 2018) “Porre in atto azioni di piantumazione di alberi e arbusti da parte didelle scuole di ogni ordine e grado per restituire armonia a città e paesi, dando un particolare significato all’iniziativa denominata Festa degli alberi”. Lo prevede una mozione depositata in Consiglio provinciale a Trento dal gruppo diI consiglieri firmatari, Lucia Coppola e Paolo Ghezzi, chiedono inoltre, in accordo con l’assessorato all’istruzione, Feste degli Alberi anche “nelle scuole cittadine affinché si occupino del verde urbano”, tutto questo, si legge, “in un’ottica di maggior difesa delle stesse nel caso di eventi meteorologici estremi”.Tra le richieste fatte all’esecutivo provinciale, anche quella di istituire una ‘giornata verde’ nel periodo scolastico, con visita, cura e pulizia dei parchi ...