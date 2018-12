Dalle Alpi Marittime un bando per contrastare il clima che cambia | Cambiamo anche

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Mikaela Shiffrin leggendaria - domina davanti a Mowinckel e Rebensburg - fuori Dalle 10 le italiane : Mikael Shiffrin non smette di stupire. La campionessa nata a Vail vince, o per meglio dire domina, anche il SuperGigante di Lake Louise, in Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e prosegue nel suo cammino inesorabile con la 46esima vittoria in carriera (con 66 podi). La statunitense, al nono SuperGigante in totale, centra il primo podio in questa disciplina e si mette subito nel gradino più alto. Ormai la classe 1995 ...

Mobilità dolce tra le Alpi : fatti trasportare… Dalle emozioni! : Le piccole realtà che hanno adottato questa politica, non sono molte, soprattutto in Italia, ma speriamo possano aumentare. Ti vogliamo presentare le cinque interessanti alternative che puoi trovare ...

Sci alpino - prime prove cronometrate a Beaver Creek : Peter Fill e gli altri azzurri in pista Dalle 19 : Prima prova cronometrata maschile a Beaver Creek, si parte alle 19. Apre Fill con il numero 4. Dieci i podi italiani sulla Birds of Prey Parte il lungo fine settimana di Coppa del mondo maschile sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove si disputano una discesa venerdì 30 novembre, seguita sabato 1 dicembre da un supergigante e domenica 2 dicembre da un gigante. La giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 novembre sono dedicate invece ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori Dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...

LIVE Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : seconda manche Dalle 13.00. Federica Brignone in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese ...