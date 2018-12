Esperienze pre morte | le alterazioni chimiche del cervello sono le probabili responsabili

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Qualche settimana fa si è parlato di una ricerca condotta dal dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York. In questa lo scienziato esponeva i risultati del suo studio che vedeva le persone appena, essere coscienti del fatto di essere decedute. La ricerca era connotata da tratti decisamente inquietanti, molto più di quella sulle NDE (Near Death Experiences), in italiano Epm (pre), di cui andremo a parlare oggi. Si attribuiscono le cause dei punti della “scala di Greyson”, la cui conoscenza appare necessaria per la comprensione delle ultime ricerche, a delle ragioni neurologiche e fisiologiche. L'articolo "Are near-death experiences hallucinations? Experts explain the science behind this puzzling phenomenon" pubblicato sul The Conversation, e in seguito riproposto in Italiano su Focus fornisce un compendio delle dinamiche che si ...