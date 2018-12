: Trump: Milley a capo Stato Maggiore Usa - TelevideoRai101 : Trump: Milley a capo Stato Maggiore Usa - Ss51202463 : RT @agambella: #Usa Il presidente Donald Trump ha nominato capo di stato maggiore il Generale Mark Milley. Sostituisce il Generale Joe Dunf… - Iraqolizer : Chi è Mark Milley, il prossimo capo delle Forze armate Usa scelto da Trump - -

Markè il nuovodellodegli Stati Uniti. A nominarlo il presidente, andando contro la volontà deldel Pentagono Mattis che avrebbe favorito il generale dell' Air Force David Goldfein per una rotazione al comando tra i Corpi militari.è un generale a 4 stelle dell' Esercito, ha preservizio in Iraq e in Afghanistan. Sostituisce il generale Dunford che va in pensione a ottobre 2019. "Sono grato a entrambi questi incredibili uomini per il loro servizio al nostro Paese!",cosìsu Twitter(Di domenica 9 dicembre 2018)