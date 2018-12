Sci alpino - Slalom Parallelo St. Moritz 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : A partire dalle 10.30 di domani mattina andrà in scena lo spettacolo dello Slalom Parallelo femminile di Coppa del Mondo di St. Moritz (Svizzera), la terza gara valida per la Coppa del Mondo di Slalom. Una gara cui prenderanno parte ben 52 atlete a rappresentare 17 Paesi. A dare inizio alle danze sarà la svedese Frida Hansdotter, nella qualificazione, con il numero 1, seguita dalle austriache Katarina Gallhubert e Bernadette Schil. Con il numero ...

Sci alpino - Slalom Val d’Isere 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 9 dicembre si disputerà lo Slalom speciale maschile della Val d’Isere 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Attesa nuovamente la sfida tra Marcel Hirscher, dominatore del gigante di ieri, ed Henrik Kristoffersen, l’unico rivale che gli si riesce ad avvicinare nella specialità. Appuntamento alle 9.30 con la prima manche, mentre alle 12.30 scatterà la discesa decisiva. Di seguito la startlist, i ...

Sci alpino - Tonetti felice dopo il gigante in Val d’Isère : “l’obiettivo è essere sempre tra i primi dieci” : L’azzurro ha chiuso all’ottavo posto il gigante in Val d’Isère, ottenendo il miglior tempo nella seconda manche Riccardo Tonetti comincia a fare l’abbonamento al numero otto. Il finanziere altoatesino ha conquistato sulla Face de Bellevarde di Val d’Isère per la quarta volta in carriera in gigante questo piazzamento, che rappresenta anche il suo miglior risultato fra le porte larghe. “Sono contentissimo ...

Sci alpino - gigante Val d’Isere 2018. Riccardo Tonetti : “Contento della seconda manche - devo rimanere tra i dieci” : Riccardo Tonetti ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha rimontato ben otto posizioni realizzando il miglior tempo nella seconda manche e può ritenersi assolutamente soddisfatto del risultato ottenuto sulla Face de Bellevarde come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono contentissimo della seconda manche, nella ...

Sci alpino - Hirscher vince il gigante in Val d’Isére e va in testa nella generale : ottimo l’ottavo tempo di Tonetti : L’azzurro è ottavo in Val d’Isère con il miglior tempo della seconda manche, Hirscher domina il gigante e balza in testa alla Coppa Quando Riccardo Tonetti ha esultato al traguardo della Face de Bellevarde, sapeva solo di aver sciato alla grande e che in quel momento era in testa alla gara, per quanto mancassero ancora quindici atleti. Quello che non poteva sapere è che a 29 anni avrebbe eguagliato il miglior risultato della ...

Sci alpino - Pagelle gigante Val d’Isere e superG St. Moritz 2018 : Hirscher e Shiffrin fenomeni - buon Tonetti - out Brignone : Oggi si sono disputati il gigante maschile della Val d’Isere e il gigante femminile di St. Moritz, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti a podio e degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. gigante MASCHILE VAL D’ISERE 2018: MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, un mostro incredibile che demolisce letteralmente la concorrenza: l’austriaco ha vinto ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti ottavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin cala il bis dopo Lake Louise : l’americana si prende anche il SuperG di St. Moritz : Shiffrin ancora regina, a St. Moritz vince il secondo SuperG di fila. Curtoni miglior azzurra, Bassino e Marsaglia in crescita Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018. Federica Brignone : “Ho saltato lungo e ho sbagliato”. Elena Curtoni : “Passi in avanti” : Giornata davvero sottotono per l’Italia nel SuperG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre non sono riuscite a esprimersi nel migliore dei modi, pesano soprattutto le uscite di Federica Brignone e Nadia Fanchini che non sono riuscite a terminare la gara, la migliore è stata Elena Curtoni che ha concluso in tredicesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...