Verso rapidi affondi prima di una ripresa? I titoli nel mirino

trend-online

: A passi rapidi verso il cloud ibrido con Accelerator for Microsoft Azure di Rubrik @rubrikInc @azure… - impresacity : A passi rapidi verso il cloud ibrido con Accelerator for Microsoft Azure di Rubrik @rubrikInc @azure… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) ... almeno per il momento, i fondamentali dell'economia reale stanno ancora tenendo, ma non dobbiamo scordarci che in genere i mercati finanziari fungono da anticipatori sul futuro corso dell'economia. ...