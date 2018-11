ilpost

: Nicklas Bendtner, ex calciatore di Arsenal e Juventus, dovrà scontare una condanna per aggressione in Danimarca - ilpost : Nicklas Bendtner, ex calciatore di Arsenal e Juventus, dovrà scontare una condanna per aggressione in Danimarca - ilPostSport : Il calciatore danese Nicklas Bendtner, tuttora sotto contratto con il Rosenborg, dovrà scontare una condanna per ag… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ildanese, tuttora sotto contratto con la squadra norvegese del Rosenborg,unaper aggressione in Danimarca per aver aggredito un tassista a Copenaghen lo scorso settembre.ha scelto di non presentare ricorso contro la