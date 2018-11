Salvini in guerra coi mercati | Vogliono i nostri risparmi Ma avverte

Rifiuti - Di Maio e Salvini si fanno la guerra sugli inceneritori : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di Rifiuti. Fontana: «In Lombardia non smaltiremo più i Rifiuti del Sud»...

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - lo schieramento contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

Milano - in un murales "la guerra dei Socials" tra Salvini e Di Maio - : L'artista di strada Tvboy ha disegnato in Corso di Porta Ticinese i due vicepremier che, dandosi le spalle, si sfidano "a suon di like e dirette Facebook". A marzo li aveva raffigurati mentre si ...

Salvini-Di Maio - fine di un amore : dal 'bacio' alla 'guerra social' - il nuovo graffito : A Milano ha fatto la sua comparsa l'ultima opera di TvBoy, lo stesso autore del bacio tra i due leader comparso sui muri di...

Matteo Salvini sfida i vip in televisione : chi gli mettono contro - sarà guerra totale : Matteo Salvini non si tira indietro. Il vicepremier sarà il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il ...

Salvini a Merkel : “Europa rischia guerra per i nazionalismi? Il pericolo è burocrazia Ue” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha replicato alla cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha parlato del rischio che l'Europa torni in guerra: "Se i popoli si ricordano di essere popoli, che abbiamo un storia, una religione, una tradizione, questo è il nazionalismo che porta alla guerra?".Continua a leggere

Salvini : "Rischio guerra da burocratizzazione Ue" : Se tutte manovre economiche dei geni che ci hanno preceduto, a cui Juncker batteva le mani, hanno massacrato l'economia italiana non abbiamo il diritto ma il dovere di fare il contrario per il bene ...

Tra Salvini e Di Maio è guerra aperta a scattarsi il miglior selfie : Ormai non è una novità: Matteo Salvini, ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, si comporta come un bamboccione qualsiasi. Continua, in maniera rozza e inopportuna, a fare i suoi selfie davanti ai luoghi delle tragedie. E lo fa con quel sorrisetto di chi che non capisce in che mondo vive. Continua, poi, senza conoscere il senso del ridicolo, ad usare le divise delle varie forze dell’Ordine. Divise che non dovrebbero essere ...

Matteo Salvini - il piano di guerra per l'8 dicembre : così il leghista si prende il governo : Importante è la gente vera, facciamo vedere al mondo che l'Italia vuole stare tranquilla, sicura'. L'adunata leghista dell'Immacolata però non a caso arriva dopo quella organizzata pochi giorni fa al ...

Gregorio De Falco - chi è il grillino che ha dichiarato guerra a Matteo Salvini : Tanto da domandarsi se non sia stato quello il movente sotterraneo della sua svolta politica. Ma anche in Parlamento le cose stanno andando maluccio, anche qui il comandante De Falco vuole appunto ...

Dl Salvini - ortodossi M5S sul piede di guerra : Clima rovente al Senato, dove in Commissione Affari Costituzionali è in discussione il decreto sicurezza e immigrazione targato Matteo Salvini . " I nostri emendamenti non sono stati ritirati ed ...

[Il retroscena] Il piano B di Salvini e Di Maio per poter fare la guerra all'Europa senza pensieri : La brusca frenata dell'economia mette già a rischio la Manovra del popolo prima che sia stata ufficialmente varata. Partendo da queste basi risulta infatti sempre più difficile raggiungere il +1,5% ...

Governo - perché a dicembre può saltare tutto in aria : ciò che non sapete sulla guerra Di Maio-Salvini : Le tensioni vissute tra Lega e M5s nel corso della preparazione al decreto fiscale hanno creato piccole, ma diffuse rotture interne difficili da sanare nel breve periodo. I rapporti finora cordiali ...