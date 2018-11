Rifiuti | perché è sempre emergenza

Di Maio dice 'no' a tensioni nel governo sui Rifiuti perché 'ci pensa Sergio Costa' : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Perché i Rifiuti in Italia sono ancora un problema : Con pochi impianti adeguati e proteste che bloccano quelli nuovi, anche l'aumento della raccolta differenziata finisce per produrre guai: il risultato sono i roghi nei capannoni

Rifiuti - perché in l'Italia è sempre emergenza : Governo diviso sugli inceneritori e i Rifiuti. Mentre all'estero il problema non sussiste; ecco perché

Rifiuti - non scarti ma risorse. Ecco perché : ... Conai, e Forum per la Finanza sostenibile: l'obiettivo è di porre le basi per potenziali partnership tra investitori e imprenditori in ambito di economia circolare. "Oggi, alla gestione integrata ...