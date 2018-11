NBA | LeBron James segna 51 punti e batte Miami per la prima volta da ex

NBA – LeBron James bacchetta i suoi Lakers : “in difesa siamo stati… brutti! Rondo? Assenza pesante” : LeBron James, come sempre, ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Lakers sul campo dei Magic: il numero 23 bacchetta i compgni e chiede di aggiustare la fase difensiva Nonostante la buona prova di LeBron James, autore di 22 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella trasferta di Orlando. Come sempre, dopo ogni match, LeBron James si è presentato davanti alle telecamere per commentare la prova dei suoi ...

NBA - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...

NBA - Super Irving - 43 punti - batte Toronto all'OT. E LeBron gli fa i complimenti : Boston Celtics-Toronto Raptors 123-116 OT Quest'anno ancora non lo avevamo visto in azione, ma il Kyrie Irving sceso in campo contro Toronto in un delicato scontro al vertice della Eastern Conference ...

NBA - la free agency del 2019 fa già sognare : ecco i big sul mercato - Durant cambierà aria e LeBron attende rinforzi : NBA, la free agency del 2019 terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di basket USA, la prossima sarà un’estate ricca di sorprese NBA, la stagione 2018 è iniziata da poche settimane, ma già il mondo del basket sta dando un’occhiata molto attenta all’estate del 2019. Il motivo? Sarà caldissima a causa di una delle free agency più ricche degli ultimi anni, con diversi giocatori che potrebbero cambiare gli equilibri ...

