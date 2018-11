Red Friday è l’iniziativa Vodafone che permette di acquistare smartphone con sconti molto

Black Friday - gli italiani pRediligono gli acquisti online e da mobile : Il mese di novembre si chiude ogni anno con il tanto atteso Black Friday , che negli Stati Uniti dà il via alla corsa ai regali per non arrivare in ritardo sugli acquisti per Natale. Secondo una ...

Al via il Black Friday Playstation - sconti al 60% con ottimo prezzo Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : Arriva finalmente il Black Friday Playstation dopo quello Xbox, partito ieri, accessibile a questo indirizzo. Giorni di forti sconti sui migliori videogiochi su Playstation Store per Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Lo ha annunciato la stessa Sony Interactive Entertainment (SIE), che ha dato il via alle offerte con innanzitutto un ottimo sconto sull'abbonamento Playstation Plus da 12 mesi. Black Friday Playstation: fino al 60% di sconto sui ...

Parte alla grande il Black Friday Xbox : sconti su 500 giochi tra cui FIFA 19 e Red Dead Redemption 2 : Il Black Friday Xbox è ufficialmente iniziato, almeno per tutti gli abbonati al Live Gold. Lo ha annunciato lo stesso Major Nelson sul sito ufficiale. Una quattro giorni di offerte pazzesche grazie al cosiddetto Black Friday Gold Early Access, con sconti su oltre 500 giochi fino al 65% fino al 18 novembre. Inoltre come membro di Xbox Live Gold si ha accesso a un ulteriore sconto del 10%, che si cumula agli scontri esclusivi di questo Black ...

Evento Gearbest 11.11 in clima Black Friday 2018 : Xiaomi Redmi Note 6 Pro e PocoPhone F1 in offerta : Se siete ansiosi di imbattervi nel Black Friday 2018, allora vi farà piacere sapere che in questi giorni possiamo prendere in esame un vero e proprio antipasto, considerando le offerte Gearbest che scatteranno ufficialmente domenica 11 novembre e che, a conti fatti, ci porteranno a due passi dalle promozioni di fine mese considerando la scadenza di questa campagna fissata al 21 novembre. Nel dettaglio, sappiamo già che potete acquistare modelli ...