Rachel Weisz e la figlia avuta da Daniel Craig | «È tutta suo padre»

vanityfair

: #LaFavorita: ecco tre nuovi spot del film con #EmmaStone, #RachelWeisz e #OliviaColman - badtasteit : #LaFavorita: ecco tre nuovi spot del film con #EmmaStone, #RachelWeisz e #OliviaColman -

(Di sabato 17 novembre 2018), le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New York, le prime foto con laa New YorkNel gioco delle somiglianze finora sembra vincere papà. E se a dirlo è mammac’è da crederle. L’attrice, 48 anni, ha parlato per la prima volta della bambinada James Bond, ospite del The Late Show di Stephen Colbert. La piccola è nata tre mesi fa, nel riserbo più totale. Al punto che i due attori non hanno voluto svelare ancora il nome della piccola. LEGGI ANCHEMiley Cyrus, Liam ...