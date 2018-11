Ora Al Bano fa marcia indietro | Non smetto di fare i concerti

Al Bano Ora elogia Salvini "Dà buone prospettive all'Italia..." : Al Bano Carrisi alza il velo sulle sue preferenze politiche. Il 'leone' di Cellino San Marco durante un'intervista a CartaBianca su Rai Tre ha parlato della attuale situazione politica. E di fatto ...

Al Bano e la Lecciso di nuovo insieme dopo l'addio. I due si sfiOrano come ai vecchi tempi : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - ormai - rientrano nella categoria degli ex. Il cantante di Cellino San Marco, dopo un presunto ritorno di fiamma con la ex moglie Romina Power , sembra aver ...

Albano e la tintura - Peppino Di Capri : "Dice che per lavOrare all'estero deve avere i capelli neri" : Amici da una vita. Talmente amici da potersi permettere confidenze e consigli. Come quello relativo alla tintura per capelli.“Sapessi le volte che ho chiesto ad Albano perché continui a tingersi sempre i capelli…”. La confessione arriva da Peppino Di Capri, ospite domenica sera al tavolo di Che tempo che fa. Il cantante campano ha fornito anche la risposta pronunciata dall’artista di Cellino San Marco. “Mi ha detto: per lavorare all’estero è ...

Ylenia Carrisi - lo strazio di Romina Power con Al Bano da Costanzo : 'È ancOra viva - non capisco perché...' : Romina Power ha parlato di sua figlia Ylenia dal palco del Maurizio Costanzo Show. Dopo la scomparsa a New Orleans, la cantante non ha mai smesso di cercarla, a differenza di Al Bano che ormai si è ...

Reggio Emilia - Chiostri di San Pietro e LabOratorio Aperto Urbano : oggi la visita al cantiere di recupero del monastero : Si realizza un nuovo ascensore e percorsi di accesso, servizi igienici e spogliatoi a disposizione di autori di performance e spettacoli. Le aree cortilive sono concepite come un nuovo spazio ...

TUCANO URBANO ANCOra FORNITORE UFFICIALE DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM : PER TUTTO IL 2019 TUCANO URBANO ANCORA FORNITORE UFFICIALE DI ABBIGLIAMENTO DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM. SI CONFERMA PER LA PROSSIMA STAGIONE RALLYSTICA LA PARTNERSHIP CON IL BRAND DELL’ALA. Dopo gli ultimi trionfi ottenuti al Desafio Inca in Perù, nel Rally Atacama in Cile, al Desafío Ruta 40 in Argentina e al Merzouga Rally in Marocco, il MONSTER ENERGY HONDA TEAM continuerà a essere equipaggiato da TUCANO URBANO per tutta la prossima ...

Al Bano attacca «A Sanremo non vado - ancOra mi dà fastidio la sconfitta nel 2017 : è stata studiata a tavolino» : 'Pippo Baudo e Rovazzi a condurre Sanremo Giovani? Sarebbe fantastico, l'idea è proprio bella, non posso che applaudire chi l'ha avuta. Ho lavorato con entrambi e conosco ne conosco la positività'. ...

Loredana Lecciso - news su Albano : “Ora siamo cari amici” : Albano e Loredana Lecciso news: il nuovo rapporto tra i due A un anno dalla rottura definitiva, Albano e Loredana Lecciso hanno saputo creare un nuovo rapporto. Un rapporto d’amicizia, per il bene dei figli Jasmine e Bido, che sono quasi maggiorenni. In una recente intervista per Nuovo, la bionda showgirl ha rivelato che i […] L'articolo Loredana Lecciso, news su Albano: “Ora siamo cari amici” proviene da Gossip e Tv.

DebOrah Montalbano - ex M5s - indagata a Torino : usava l'auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla consigliera comunale Deborah Montalbano. Peculato il reato ipotizzato nel fascicolo affidato al sostituto procuratore Andrea Beconi per avere utilizzato, nel novembre 2017, l'auto di servizio per andare a prendere la figlia a scuola.A svelare il caso era stata la relazione dell'autista di Palazzo Civico. In seguito all'episodio, che aveva suscitato numerose polemiche, la Montalbano aveva lasciato ...

AncOra minori violenti : picchiano e derubano un coetaneo - e filmano la scena : L’episodio è avvenuto a luglio sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. I due responsabili sono stati individuati dalla polizia grazie al video. Frattura alla mandibola per la vittima

Rubano borsa in un ristOrante e scappano : inseguiti in strada - preso uno dei ladri / VIDEO : Firenze, 27 settembre 2018 - Hanno fatto finta di essere due normali clienti, entrando nel locale , sedendosi e consultando il menu. Ma in realtà hanno provato a rubare la borsa di un'altra cliente. ...

Romina Power innamOrata dopo Albano? Mara Venier sputa il rospo : Romina Power fidanzata dopo Albano? Mara Venir svela la verità a Domenica In Romina Power ancora una volta ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. L’ex moglie di Albano Carrisi è tornata a raccontare alcune novità sulla sua attuale situazione sentimentale e sui suoi futuri progetti lavorativi. A quanto pare, la donna spera […] L'articolo Romina Power innamorata dopo Albano? Mara Venier sputa il rospo proviene da Gossip e ...

THE END OF NOW. Terni festival internazionale della creazione contempOranea : un'esplOrazione spaziale nell'universo urbano : Tra gli spettacoli in calendario, il 21 Settembre, Babilonia Teatri con Calcinculo dalla luna presentano un estratto del nuovo lavoro dedicato alla nostra realtà in cui finzione e verità si ...

AL BANO - FURTO A CELLINO SAN MARCO/ Ladri in casa? Per il cantante si tratta di qualche collabOratore… : Al BANO deve fare i conti con un altro FURTO nella sua tenuta a CELLINO San MARCO avvenuto proprio questa notte e che ha lasciato il cantante senza parole. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:40:00 GMT)