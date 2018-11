Il caos Brexit spiazza il governo Conte

huffingtonpost

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ilil. Lontani i tempi in cui Lega e Movimento cinquestelle esultavano per la vittoria dei 'eers' al referendum britannico di due anni fa. Oggi a Roma non c'è esultanza intorno al nuovo difficile capitolo del lungo braccio di ferro tra il Regno Unito e Bruxelles. I partiti euroscettici alstavolta non scelgono: né con Bruxelles (ci mancherebbe), ma neanche con ieers, arrabbiati ma in un vicolo cieco. A Palazzo Chigi prevale l'imbarazzo.A differenza degli altri governi pro-Europei, che si sono subito dichiarati soddisfatti per l'accordo raggiunto, né il premier Giuseppe, né i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tantomeno il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi o il ministro agli Affari Europei Paolo Savona, commentano la debacle che si è abbattuta su Theresa May, mezza affondata ...