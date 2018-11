Antibiotici possono essere amici o nemici | a seconda del loro uso

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) L’antibiotico puònostro amico ma anche nostro nemico se lo usiamo male. Se ne assume sempre di più e troppo spesso senza il controllo del medico, tanto che poi il corpo umano finisce per resistergli. Questo in Europa, e soprattutto in Italia, provoca decine di migliaia di vittime: circa 33 mila nel vecchio continente ogni anno, dei quali 10 mila nel nostro Paese. Proprio per questo la Regione Veneto ha aderito con una serie di iniziative di informazione e prevenzione alla Giornata Europea per l’Uso Consapevole degli, in programma domenica 18 novembre 2018....