«Animali fantastici : i crimini di Grindelwald» : al cinema il prequel di «Harry Potter» - : ... , ma il vero nucleo di questo capitolo è decisamente più politico e vede il mago oscuro Grindelwald alla ricerca di nuovi seguaci per perseguire il suo progetto di supremazia del mondo magico su ...

Harry Potter : Wizards Unite è il nuovo gioco per smartphone di Niantic - quelli di Pokemon Go. Guarda il trailer : Dopo Pokemon Go, Niantic prova a ripetere il successo con Harry Potter. La software house ha collaborato con la Warner Bros per realizzare Harry Potter: Wizards Unite, un gioco in realtà aumentata ispirato al mondo creato da J.K. Rowling, che dovrebbe arrivare su smartphone e tablet nel 2019. In Harry Potter: Wizards Unite, i giocatori saranno in grado di esplorare ambientazioni del mondo reale per fare luce su un mistero globale, lanciare ...

Da Pokémon GO a Harry Potter : un nuovo (e rischioso) gioco per il 2019 : L'annuncio è stato quasi inaspettato: ieri la Niantic ha rilasciato un primo trailer del gioco "Harry Potter: Wizards Unite" e ha aperto il sito dedicato per una pre-registrazione online. L'uscita ufficiale è in programma per il 2019, data ancora molto vaga, ma preoccupano i pericoli che questa nuova app in realtà aumentata potrebbe portare con sé, come già accaduto con Pokémon GO. Un grande mistero da risolvere Secondo le primissime ...

Animali fantastici - ecco quanto ha incassato l’universo di Harry Potter al cinema : L’ideale sarebbe dare agli Animali fantastici i doni della morte. Quelli del secondo capitolo, per l’esattezza. Per i fan della saga ideata da J.K. Rowling: no, non abbiamo fatto confusione. Non stiamo infatti parlando della storia in sé, ma di quattrini. E il secondo capitolo di Harry Potter e i doni della morte è stato il film della saga del celebre maghetto che ha fruttato di più alla Warner Bros. Già, perché per ogni dollaro ...

J.K.Rowling - dieci scene cult di Harry Potter aspettando Animali Fantastici 2 - I crimini di Grindelwald Tutti i video : Non sarà Harry Potter, ma poco ci manca. Arriva finalmente in sala dal 15 novembre Animali Fantastici 2 - I crimini di Grindelwald, sequel del primo spin-off ufficiale della saga del maghetto di J.K. ...

Harry Potter : Wizards Unite si mostra nel primo trailer : Niantic e WB Games hanno svelato il primo trailer di Harry Potter: Wizards Unite, il gioco in realtà aumentata per dispositivi mobile che porterà la magia nelle mani degli appassionati di tutto il mondo. L'atteso gioco verrà lanciato nel 2019.Pubblicato da Niantic e co-sviluppato da WB Games San Francisco e Niantic, Harry Potter: Wizards Unite fa parte dell'universo di Portkey Games, un'etichetta videoludica dedicata alla creazione di ...

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv : cast - trama - curiosità - streaming : Harry Potter e l’Ordine della Fenice è il film stasera in tv mercoledì 14 novembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da David Yates ha come protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman. L’intera saga cinematografica andrà in onda nei mercoledì sera di ottobre e novembre 2018 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, ...

Un fan di Harry Potter voleva adottare Tom Felton : l'attore ha raccontato la richiesta più assurda : OMG

I crimini di Grindelwald : tanti collegamenti tra Animali fantastici ed Harry Potter : Il 15 novembre in Italia debuttera' nei Cinema Animali fantastici - I crimini di Grindelwald [VIDEO], il secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter. L'universo creato da J.K.Rowling continua a vivere sul grande schermo e lo fara' fino al 2024. La stessa scrittrice ha confermato che la saga sara' composta da cinque film distribuiti nell'arco di 8 anni. I crimini di Grindelwald costituisce una sorta di ponte tra il primo film e i ...

Da Animali Fantastici a Harry Potter : 10 lezioni di stile a prova di babbano : Il 15 novembre arriva nelle sale italiane l’attesissimo secondo capitolo della saga Animali Fantastici e Dove Trovarli. E tra tutte le cose che abbiamo imparato dal 1997 a oggi, dal primo libro di Harry Potter firmato J.K. Rowling fino appunto alla pellicola I crimini di Grindelwald diretta da David Yates, non ci sono sfuggite certe accortezze stilistiche da poter utilizzare all’occorrenza anche nel mondo babbano. Eccone dieci, ispirate alle ...

J.K. Rowling - l’autrice di Harry Potter fa causa alla sua ex assistente : La vicenda che ha coinvolto J.K. Rowling ha dell"incredibile. La celeberrima scrittrice inglese, autrice e fautrice del successo di Harry Potter, il Seggio Vacante e ora sceneggiatrice per Animali Fantastici (al cinema dal prossimo 15 novembre), recentemente ha citato in giudizio la sua ex assistente per aver rubato denaro e gadget legati al noto maghetto della scuola di Hogwarts.Il Daily Mail riporta lo scoop affermando che Amanda Donaldson, ...