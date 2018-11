Dasha Dereviankina contro il Grande Fratello Vip | “E’ tutta una farsa”

lanostratv

(Di giovedì 15 novembre 2018) GF Vip:furiosa con gli autori Dal momento in cui Stefano Sala ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani ha fatto molto discutere. Il motivo? Ha legato molto con la concorrente delVip, Benedetta Mazza, creando un vero e proprio polverone mediatico. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, il modello è felicemente fidanzato da diverso tempo con la modella ucraina. Ovviamente questo loro legame non è piaciuto molto a quest’ultima, la quale sul settimanale Chi ha anche confessato di pensare che Benedetta Mazza si sia innamorata del suo Stefano.via i due hanno sempre smentito tale ipotesi, asserendo di essere diventati semplicemente molto amici. Finita qua? Nemmeno per idea perchè, come riportato dal blog FanPage.it, è tornata a parlare sui social, non andandoci affatto giù leggera nei ...