Roma - da Under a Kluivert il futuro è dorato : C'è la Roma esperta della vittoria nel derby, 29 settembre,. E quella giovane di oggi. Sia chiaro, la squadra rimane una. Ma guardando l'età media e lo spirito propositivo, sono completamente diverse ...

Roma - gli Under 21 sono il tesoro del futuro : Under e Kluivert gli osservati speciali : L'esterno figlio d'arte è stato inserito tra i 10 candidati di France Football per la prima edizione del Trofeo Kopa , il Pallone d'Oro riservato ai migliori calciatori Under 21 del mondo. Nella ...

Roma-Plzen 5-0 : tripletta di Dzeko - in gol anche Ünder e Kluivert : Per lui altra tripletta al Plzen dopo quella di due stagioni fa e un mondo di auguri alla moglie Amra, che ieri ha festeggiato i suoi 34 anni. Risultati e calendario Le classifiche dei gruppi Andrea ...

