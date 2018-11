Milan | ' Conti | squalifica severa | chiarire la condotta arbitrale'

Infortunio Calhanoglu - il Milan continua a perdere pezzi : Infortunio Calhanoglu, anche il turco al tappeto dopo la gara contro il Betis Siviglia, un Milan molto sfortunato Infortunio Calhanoglu, ancora cattive notizie per il Milan di Gattuso. Dopo aver perso per 4 mesi Biglia ed aver visto uscire in barella Musacchio, Gattuso è stato costretto a sostituire anche il turco Calhanoglu durante la gara contro il Betis Siviglia. Al suo posto è entrato Bertolacci, uno dei candidati per un posto da ...

Ricostruzione falsa - Milan pronto al ricorso per Maldini e Conti : Per tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan , CLICCA QUI ! Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il Milan ha già annunciato che presenterà ricorso poiché ritiene totalmente falsa la ...

Milan - caos in una partita della Primavera : 3 giornate di squalifica per Conti - Mldini inibito per “offese all’arbitro” : Paolo Maldini è stato inibito fino al 15 novembre. L’ex difensore ha rimediato la prima sanzione in veste da dirigente del Milan, punito dal giudice sportivo dopo la partita della Primavera contro il Chievo, per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro, “sebbene non autorizzato dal medesimo”, e avergli rivolto “un’espressione offensiva”. La partita, persa dai rossoneri in casa per 2-0, ha ...

Milan : ricorso per stop Maldini e Conti : MilanO, 6 NOV - Il Milan presenterà ricorso contro l'inibizione a Paolo Maldini fino al 15 novembre e la squalifica di tre giornate per Andrea Conti, decise dal giudice sportivo dopo la partita valida ...

Milan : ricorso per stop Maldini e Conti : ANSA, - MilanO, 6 NOV - Il Milan presenterà ricorso contro l'inibizione a Paolo Maldini fino al 15 novembre e la squalifica di tre giornate per Andrea Conti, decise dal giudice sportivo dopo la ...

Milan : ricorso per stop Maldini e Conti : ANSA, - MilanO, 6 NOV - Il Milan presenterà ricorso contro l'inibizione a Paolo Maldini fino al 15 novembre e la squalifica di tre giornate per Andrea Conti, decise dal giudice sportivo dopo la ...

Conti 3 turni di squalifica - pugni sulla porta dell'arbitro/ Inibito Paolo Maldini dopo il Milan Primavera - IlSussidiario.net : Andrea Conti ha rimediato una squalifica di tre turni dal giudice sportivo dopo essere tornato in campo dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box a lungo.

Milan - delirio contro l'arbitro dopo la sconfitta col Chievo : la squalifica per Conti e Maldini : Appena rientrato dopo un lungo infortunio, il difensore del Milan Andrea Conti dovrà tornare in tribuna per colpa di una crisi di nervi. Il giudice sportivo ha inflitto al rossonero tre giornate di ...

Milan - Primavera : tre turni di squalifica per Conti. Inibito Maldini : MilanO - Ad Andrea Conti è costata cara l'emozione per il ritorno in campo, pur se soltanto con la formazione Primavera del Milan . Il terzino ex Atalanta , infatti, è stato squalificato per tre ...

Milan - in Primavera Conti squalificato tre giornate. Maldini inibito : MilanO - Dopo il lungo stop per il doppio infortunio al crociato, il ritorno in campo per Andrea Conti è stato amaro. Il difensore rossonero, infatti, è stato squalificato per tre giornate: al termine ...

Milan - pugni alla porta dell'arbitro : Conti squalificato per tre giornate : Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, 'perché, raggiunto l'Arbitro presso il suo ...

Milan - pugni alla porta dell'arbitro : Conti squalificato per tre giornate : Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, 'perché, raggiunto l'Arbitro presso il suo ...

Milan - che mazzata per Andrea Conti : il difensore rossonero squalificato 3 turni con la Primavera : Sceso in campo nel match contro il Chievo, il difensore del Milan è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo della Primavera Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara (Milan-Chievo Verona), impediva al medesimo di chiuderne la porta che ...

Milan - pugni sulla porta dell'arbitro. Conti : 3 turni di squalifica! Fermato pure Paolo Maldini : Andrea Conti deve fare i Conti con un altro stop, appena dopo il rientro in campo dopo 432 giorni di stop. Stavolta, però, a fermare il terzino del Milan non è stato il ginocchio che lo ha tormentato ...