L’Ue taglia le stime del Pil | deficit in rialzo Tria accusa | “Analisi parziale e non

(Di giovedì 8 novembre 2018) «L’aumento del, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con leeconomiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...