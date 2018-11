Inter-Barcellona | Messi | ecco perché non ha giocato in Champions

Il carattere e l'orgoglio salvano l'Inter dai mostri sacri del Barcellona : l'Inter passa a metà l'esame del Barcellona, la gara che avrebbe dovuto sancire, misurare?, il salto di qualità della squadra di Luciano Spalletti. Tecnicamente ancora indietro rispetto ai mostri ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Diretta Inter-Barcellona online e in televisione : il match di stasera visibile su SkySport : Prosegue l'appuntamento con la Champions League e stasera sono in programma le nuove partite di questa stagione. Occhi puntati anche sull'Inter, tornata in Champions a distanza di anni, la quale oggi dovra' affrontare la temutissima sfida contro il Barcellona, in programma alle ore 21 allo stadio San Siro. Una sfida che i tifosi neroazzurri non potranno assolutamente perdersi e che potranno re in Diretta televisiva sui canali a pagamento della ...

Il solito Icardi finale rimette l'Inter alla pari del grande Barcellona : Milano Era un esame. Di quelli durissimi, che fanno tremare le gambe e salire l'ansia. Era un test per provare il proprio valore al cospetto di quelli che se non sono i migliori al mondo poco ci manca. Non lo passa in pieno l'Inter che pareggia a San Siro contro il Barcellona. Ma non può essere una bocciatura per chi se l'è giocata a testa alta e ad armi pari contro una squadra fortissima. Ancor di più perché capace di reagire e trovare il pari ...

Champions. L’Inter ferma il Barcellona - il Napoli frena il Psg : Serata di pareggi per le italiane in Champions. Barcellona qualificato, Inter a +3 sul Tottenham. La squadra di Ancelotti impone il

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Inter-Barcellona - Spalletti : “La reazione dopo il gol è stata fondamentale” : Inter-Barcellona, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro il Barcellona in Champions League: “Ormai sembrava che la partita finisse in parità ma senza segnature. C’è stato poi questo gol inaspettato, ma fondamentale è stata la reazione dei miei giocatori. […] L'articolo Inter-Barcellona, ...

Champions League : Inter-Barcellona 1-1 : 90'+3 - FINISCE QUI! #InterBarça 1-1!#InterBarcellona #UCL pic.twitter.com/xSgtcVrbK3— Inter @Inter 6 novembre 2018 FULL-TIME: @HKane comes to the rescue with a late brace at Wembley to secure three points and keep our @ChampionsLeague campaign alive. #COYS pic.twitter.com/PsWUNN4qnR— Tottenham Hotspur @SpursOfficial 6 novembre 2018 45 + 3 FINALE! Inter-Barcellona 1-1: nel finale Malcom porta avanti i blaugrana, ma Icardi realizza a 4 dal ...

Spalletti : "Un'Inter coraggiosa - ma il Barcellona in palleggio è unico" : Luciano Spalletti se la ride. La sua Inter ha sofferto, ma alla fine è riuscita fermare il grande Barcellona , strappando con i denti il pareggio. Un punto d'oro firmato Mauro Icardi nel finale. "...

Icardi risponde a Malcom - Inter pari d’oro col Barcellona : L’Inter fa pari con il Barcellona. E’ 1-1, in gol Malcom al 38’ della ripresa, a rimettere i conti a posto è Icardi al 42’ che sigla l’1-1. Nel mentre il Tottenham batte per 2-1 il Psv. Ora la classifica del gruppo B recita: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, Psv ultimo con 1 punto. ...

Inter-Barcellona 1-1 - a Malcom risponde Icardi : Roma, 6 nov., askanews, - Finisce 1-1 tra Inter e Barcellona nella quarta giornata di Champions League. Pareggio durissimo tutto nel finale con il gol di Malcom prima ed il pareggio dopo una manciata ...

Champions - Inter-Barcellona 1-1 : gol di Malcom e pari di Icardi : L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i ...

Inter-Barcellona - le pagelle : Perisic spaventa i catalani - Radja stavolta sbaglia tanto : SUAREZ 6.5 Attualmente è il miglior centravanti del mondo. Tiene sempre in apprensione la difesa dell'Inter. COUTINHO 7 Bellissime le sue combinazioni con Arthur e Suarez. MALCOM 7 Appena entra, ...