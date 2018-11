Reddito e giustizia | ancora tensioni Di Maio | ' c' è un contratto da rispettare'

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...