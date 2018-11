Di Maio | “Se i consiglieri regionali non tagliano i vitalizi non avranno neanche lo

Matteo Salvini : “Se governassi da solo…”Frecciatina a Luigi Di Maio? : Matteo Salvini: “Se governassi da solo…”, la frase è una umiliazione per Luigi Di Maio “Se governassi da solo farei tante cose velocemente”. Matteo Salvini non è Silvio Berlusconi, ma ci somiglia. Circondato dai giornalisti all’assemblea di Confitarma, il vicepremier e leader della Lega lancia quella che è più di una frecciatina agli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. I grillini in questi giorni stanno ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread sale è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Quando Di Maio diceva : “Se trovate una mia proposta di legge di condono su Ischia mi iscrivo al Pd” : Il terremoto aveva colpito l’isola di Ischia da 48 ore, provocando il crollo di diverse case e la morte di due persone. E Luigi Di Maio, all’epoca deputato del M5s, in un comizio, datato 23 agosto 2017, diceva: “Chiedo a tutti i parlamentari della Repubblica e tutti i giornalisti italiani di andare a vedere se esiste una proposta di legge di condono, a firma Luigi Di Maio, che riguarda Ischia o qualsiasi altra Regione. Se la ...

Condono - Salvini chiude lo scontro con Di Maio : “Se ci sono problemi li risolviamo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia segnali di distensione a Luigi Di Maio dopo lo scontro di giornata sul decreto fiscale: "A Di Maio dico che se ci sono problemini si risolvono: abbiamo un contratto da attuare, lo faremo lavorando pancia a terra". E assicura che, se servirà, sarà presente al Consiglio dei ministri di sabato che aveva minacciato di disertare.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero - si presenti alle elezioni” : “Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. E’ stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna”. Luigi Di Maio ha risposto su Twitter alle parole del vice direttore generale della Banca d’Italia Luigi Signorini che, audito in Parlamento sulla nota ...

MANOVRA - DI Maio : “NO PIANO B - DEFICIT RESTA AL 2 - 4%”/ Def - Boccia : “senza investimenti problema non è Ue” : MANOVRA, Di MAIO: "Nessun PIANO B, non si arretra". Ultime notizie Def, Bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace il deficit - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capogruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Di Maio : “serve un Amazon del Made in Italy”/ “Portale e-commerce per vendita prodotti italiani all’estero” : Di Maio lancia proposta a Farnesina: "serve un Amazon del Made in Italy per esportare e vendere meglio nostri prodotti italiani all'estero". Il portale e-commerce: le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Ilva - Martina a Di Maio : “Sei hai una faccia sola - chiedi scusa a Taranto. La tua sceneggiata è costata 80 milioni” : “Sono andati in giro, in lungo e in largo, a cercare fantomatiche soluzioni, salvo poi chiudere la partita esattamente nel solco del lavoro che i governi del Pd avevano costruito”. Maurizio Martina attacca i Cinque Stelle dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna sulla chiusura della trattativa per la cessione dell’Ilva grazie all’accordo sindacale firmato al Mise tra azienda e sindacati. “Caro Di Maio, se ...

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...