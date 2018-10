Domenica Live | la ex fidanzata Mila Suarez accusa Alex Belli | “Sono sconvolta”

Mila Suarez a Domenica Live : "Alex Belli mi ha abbandonata" (video) : prosegui la letturaMila Suarez a Domenica Live: "Alex Belli mi ha abbandonata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 ottobre 2018 17:26.

Coming out di Marco Carta a Domenica Live - video : “Sono innamorato - non voglio più nascondermi” : Coming Out di Marco Carta a Domenica Live? Nei giorni scorsi abbiamo parlato del cantante sardo per via della sua mancata partecipazione, sembra, al torneo di Tale e Quale Show, ma oggi il discorso che lo porta in tv è un altro. Barbara d’Urso annuncia che un personaggio importante dirà qualcosa sulla sua vita privata e questo personaggio è proprio Marco Carta. Il cantante ha fatto finalmente una scelta di liberare, vuole liberare il suo ...

Marco Carta - coming out a Domenica Live : «Ho un compagno e sono felice» : Marco Carta a Domenica Live “Essere liberi è impagabile e dire le cose perché le vuoi dire tu, quando vuoi tu e come vuoi tu, per me questo momento è priorità”. E Marco Carta ha deciso che il momento giusto era oggi pomeriggio: a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il cantante sardo ha rivelato di essere omosessuale. “Tantissime volte nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse voluto dire qualcosa per forza, ...

MILA SUAREZ A Domenica LIVE/ Ex fidanzata di Alex Belli : “Mai picchiata - ma mi ha distrutta psicologicamente” : MILA SUAREZ, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di DOMENICA LIVE in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:07:00 GMT)

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista Marco Carta : 'Sono omosessuale - ho un compagno' : Oggi, Domenica 28 ottobre, su Canale 5, Domenica Live ha proposto un'intervista esclusiva di Barbara D'Urso a Marco Carta . Il cantante ha raccontato, per la prima volta, di essere omosessuale . ...

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri - rivelazione a Domenica Live : «Mio figlio comunica con me e mia moglie dell'aldilà» : Franco Gatti , cantante dei Ricchi e Poveri , a Domenica Live parla dei 'segnali' che riceve dall'aldilà dal figlio prematuramente scomparso nel 2013. 'comunica attraverso Stefania - spiega, ...

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : 'Sono gay - innamorato felice e lo canto nel mio nuovo singolo' : fa coming out a Domenica Live: 'Sono gay e innamorato felice', così ha fatto coming out durante la trasmissione Domenica Live. Dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il ...

Marchesa Daniela Del Secco - a Domenica Live macchina della verità/ “Nobile? Ha problemi col Fisco” : La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, sarà la protagonista indiscussa del nuovo appuntamento con Domenica Live: macchina della verità da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:28:00 GMT)

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : 'Sono gay - amo un ragazzo' : «Ricordo il giorno del mio primo bacio, non il primo, ma quello che mi ha lasciato senza fiato, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato».Marca Carta sceglie Domenica Live per fare coming out.--«Mi mancava non poter dare un bacio per strada al mio compagno o non poterlo prendere per mano al cinema. Adesso, magari non domani, ci vorrà un po’, potrò farlo. Barbara sei la mia madrina di battesimo, sono felice, mi sento come se avessi ...

Domenica Live : Daniela Del Secco è davvero Marchesa? Nuove prove (video) : prosegui la letturaDomenica Live: Daniela Del Secco è davvero Marchesa? Nuove prove (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 ottobre 2018 16:14.

Tina Cipollari copiata dalla Marchesa? L’accusa a Domenica Live : Domenica Live: Tina Cipollari imitata dalla Marchesa Daniela D’Aragona? A Domenica Live come ormai accade da numerose Domenica si è parlato anche oggi del caso Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e Barbara d’Urso ha voluto rivelare al suo pubblico uno scoop che vedrebbe come protagonista Tina Cipollari. In un video infatti Simone Di Matteo, che ha partecipato a Pechino Express nella medesima edizione in cui aveva preso parte ...

Domenica Live - il coming out di Marco Carta : “Ho un fidanzato” : “Non voglio più nascondermi, ho un fidanzato” Marco Carta sceglie il salotto di Barbara d’Urso per una importante comunicazione che lo riguarda: il coming out sul suo orientamento sessuale dopo anni di illazioni. “È un percorso, non facile e diverso per tutti. io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”, ha spiegato il cantante sardo “ora che l’ho fatto mi sento più leggero e felice”. “Oggi sono molto ...

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : 'Sono gay e innamorato felice' : fa coming out a Domenica Live: 'Sono gay e innamorato felice', così ha fatto coming out durante la trasmissione Domenica Live. Dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il ...

Marco Carta fa coming out a Domenica Live : "Sono gay - basta nascondersi" : Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, il cantante ha detto pubblicamente di essere omosessuale e di avere un compagno