Strada dei Parchi pronta all' azione legale contro Toninelli

Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi : “Scaduti termini della diffida al ministero per sbloccare i fondi. Esposto in procura” : Strada dei Parchi annuncia che presenterà un Esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delle Autostrade A24 e A25. “Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i vertici della concessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade dei Parchi aveva dato un ...

Strada dei Parchi : 'A24 e A25 sicure - chiediamo accesso agli atti' : La società Strada dei Parchi, concessionaria dell'AutoStrada A24-A25, "ribadisce che tutte le strutture sono sicure". Il gestore ha specificato che in questi anni "sono state effettuate oltre 5mila ...

"Fatti 5mila test sulla Strada dei Parchi - le strutture sono sicure" : "La Strada dei Parchi è sicura". Ad affermarlo è il gestore dell'AutoStrada A24-A25 che assicura che sull'infrastruttura sono stati fatti diversi sopralluoghi. "In questi anni e anche nei mesi scorsi - si legge in una nota - abbiamo effettuato tutta una serie di verifiche tecniche sia sulla staticità di pile e impalcati sia sui materiali, oltre cinquemila prove di verifica dei materiali eseguite da laboratori esterni ...

Strada dei Parchi : ancora bloccati i fondi per la messa in sicurezza dei viadotti : Non sono ancora disponibili i 192 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti della A24 e A25 promessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . Lo comunica Mauro Fabris , ...

Viadotti - braccio di ferro tra Toninelli e Strada dei Parchi : 'Stop a tir pesanti. Mancano adeguati standard di sicurezza, non possiamo permettere un'altra Genova' dichiara il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 'Non ci sono contributi statali ...

Autostrada A24/A25 - guerra tra Strada dei Parchi e Toninelli : Sulla sicurezza delle infrastrutture Stradali le polemiche non si placano. Non bastassero le difficoltà - anche oggettive - che stanno rallentando lavvio dei lavori per la demolizione (per la quale pare possa ritornare parzialmente in gioco anche Autostrade per lItalia) e la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, ora è scoppiato il caso della Strada dei Parchi, come vengono chiamate le A24 e A25 che collegano Roma con LAquila, Teramo e ...

Viadotti A24-A25 spaventano - Mit : "Strada dei Parchi limiti il traffico" | Foto : Nella relazione tecnica a firma del dirigente del Mit, Placido Migliorino, si legge: "E' verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola", con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che "l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo"

Strada dei parchi : treni sospesi sull'Autostrada A24 e A25 per problemi di sicurezza - : Tensione tra Strada dei parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali, e il ministero dei Trasporti che denuncia un non "adeguato standard di sicurezza". Entro il 30 aprile 2019 "54 ...

Viadotti A24-25 - il ministero : “Strada dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strada dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

Viadotti A24-A25 - il ministero : «Strada dei Parchi limiti traffico pesante» : A due giorni dalle preoccupanti parole del ministro Toninelli che ha definito allarmanti le condizioni di alcuni dei piloni dei Viadotti dell'A24 e dell'A25 arriva il primo effetto...

Viadotti A24-A25 - l'affondo del ministero : "Strada dei Parchi limiti il traffico" : ROMA - 'Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato ...

Il Mit scrive a Strada dei Parchi : "Sicurezza è inadeguata - limitare il traffico su viadotti A24-A25" : "Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione". Lo si legge nella relazione dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit sullo stato di alcuni dei viadotti della A24-A25, inviato anche ai Prefetti delle zone interessate. Il ...